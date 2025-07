Ya se vende en Río Negro carne con hueso proveniente del norte del río Colorado

El ingreso de carne con hueso proveniente del norte del río Colorado, a partir de los cambios dispuestos por el gobierno Nacional en la barrera sanitaria, es incipiente en las carnicerías de Río Negro y son altas las expectativas de una contracción en el precio del asado y la falda, los nuevos cortes que se suman a las ofertas de pulpas.

Los comerciantes estiman bajas en los precios que van de un 20% a un 40%, aunque en algunos casos ponen en el foco en la calidad del producto ya que se trataría de faenas de animales de mayor tamaño con carne no tan tierna y más gorda.

En Viedma se espera para este viernes la primera entrega en una de las cadenas locales más importantes, con precios que rondarían los 12.500 pesos para el kilo de asado, que representa casi una diferencia del 22% con respecto al valor actual.

El primer proveedor conocido es de Coronel Pringles, localidad ubicada al norte de Bahía Blanca, aunque se mantiene algunas incertidumbres con respecto al tipo de envasado del producto que fue fijado en la última resolución del SENASA que dispuso la flexibilización de la barrera.

Otros comercios consultados indicaron que comenzarán con esas ventas a partir de la próxima semana ya que están evaluando proveedores y costos.

Carne con hueso en la zona de Alto Valle

Carnicerías del Alto Valle confirmaron el ingreso de carne con hueso a la región, mientras que otras recibieron propuestas de frigoríficos de Córdoba y Buenos Aires para comenzar a abastecer a partir de la próxima semana. Se estima que el precio del asado podría bajar entre un 30% y un 40%.

En Roca, varios comercios señalaron que ya comenzaron a recibir partidas, aunque otros aseguraron no haber tenido aún ofertas. Según indicaron, el kilo de asado se encuentra actualmente entre los 16 mil y los 20 mil pesos, pero esperan que con el nuevo ingreso de carne con hueso el precio baje a unos 12 mil pesos. «El asado y la falda están llegando a mejor precio, pero no con la calidad a la que estamos acostumbrados en el Valle, acá estamos acostumbrados a una carne más tierna», comentó un carnicero.

En tanto, carnicerías de Cipolletti informaron que por ahora sólo ingresó asado de hueso plano. En Cinco Saltos y Allen, en cambio, ya recibieron propuestas de frigoríficos de distintas provincias, entre ellas Córdoba y Buenos Aires, para comenzar a despachar carne con hueso la semana próxima.

Carne con hueso en Bariloche

En Bariloche no se tradujo todavía en la oferta concreta de esos cortes en el mercado minorista, aunque existen expectativas de que llegue en los próximos días.

Al menos cinco carnicerías consultadas aseguraron que continúan sin ofrecer asado con hueso o el poco que tienen es de la región, es decir de la zona libre de aftosa sin vacunación. Para el ingreso de mercadería desde La Pampa y otras provincias del norte (que estuvo vedada durante más de dos décadas) todavía habrá que esperar.

Uno de los encargados de Carnicerías del Barrio, Hugo Sepúlveda, dijo que no tienen por ahora carne con hueso de la zona norte y tampoco cuentan con un anticipo de los precios con los que llegará ese producto. «Pedimos para ver, no sabemos si la gente lo va a aceptar, porque son animales grandes, con grasa no tan blanca», afirmó.

Calculó que el precio del asado de ese origen al mostrador, según la información disponible, «estará en los 15.000 pesos el kilo», cuando hoy cuesta entre 18.000 y 20.000.

En la carnicería Los Tres Chanchitos señalaron también que «por ahora no hay nada». La fuente consultada aseguró que entre los clientes «algunos que preguntan, pero no es algo general. Con esto hubo muchas noticias falsas, hay descreimiento”.

En Carnicerías Pilotti no tienen noticias aún de la llegada de los esperados cortes de asado tradicional que faltan desde hace años en los comercios y restoranes de Bariloche. Lo mismo señalaron en Frigorífico Soria, donde solo tienen asado con hueso de la zona, a 18.990 pesos el kilo.

En la carnicería Patagonia, el responsable consultado dijo que solo trabajan con carne de Fridevi (de Viedma) y hasta hoy no han recibido planchas de asado desde el norte, aunque les informaron que llegarían esta semana o la próxima, «a un precio más económico». La precisión es que el asado de ese origen costaría 17.000 pesos, cuando hoy ese local lo ofrece a 20.000 o 21.000 pesos, según la calidad.

Con información de las agencias: Viedma, Roca y Bariloche.