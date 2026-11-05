Zapala tendrá una planta de alfalfa para exportar a Asia y Medio Oriente

La planta compactadora de alfalfa ocupará un predio de una hectárea en la Zona Franca de Zapala y estaría terminada entre julio y agosto de 2027.

La Zona Franca de Zapala sumará una nueva actividad a las operaciones vinculadas con Vaca Muerta. Esta semana comenzaron los trabajos para instalar una planta compactadora de alfalfa, que permitirá preparar la producción neuquina para su exportación a mercados de Asia y Medio Oriente. Se trata del primer proyecto agropecuario que se incorpora al predio.

La inversión estará a cargo de Desierto Verde, una empresa que también desarrolla un emprendimiento productivo en la zona de Picún Leufú. Los primeros trabajos consisten en la instalación del cerco perimetral sobre un terreno de una hectárea, donde se construirá una nave industrial de 3.200 metros cuadrados, equipada con maquinaria de última tecnología.

El gerente de la firma, Lucas Sandoval, explicó que la planta permitirá compactar los fardos de alfalfa para aprovechar mejor el espacio durante el transporte, especialmente en los envíos marítimos. La producción tendrá como principales destinos Japón, Corea y países de Medio Oriente.

La ubicación de Zapala es uno de los factores centrales del proyecto. La empresa prevé trasladar la mercadería hacia puertos chilenos a través del paso internacional Pino Hachado, desde donde podrá embarcarse hacia los mercados internacionales.

Según las estimaciones de Sandoval, la construcción de la planta finalizaría entre julio y agosto de 2027. La firma proyecta alcanzar su mayor escala productiva en un plazo de tres a cuatro años, con un volumen de entre 30.000 y 50.000 toneladas anuales.

El representante de Desierto Verde también anticipó que se dará prioridad a la contratación de trabajadores y empresas locales, tanto durante el funcionamiento de la planta como para la prestación de servicios. Por el momento, no se informó cuántos puestos de trabajo generará la inversión.

La Zona Franca pasó de siete a 28 empresas

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, destacó el crecimiento que registró la Zona Franca durante el último año. Según precisó, en 2025 había siete empresas autorizadas a operar y actualmente son 28, mientras otros proyectos se encuentran en la etapa final de evaluación.

La mayoría de las firmas que se incorporaron funcionan como usuarios indirectos, es decir, utilizan los depósitos de la concesionaria para almacenar mercadería. Sus actividades están principalmente relacionadas con la industria petrolera y los servicios que demanda Vaca Muerta.

En cambio, Desierto Verde ingresará como usuario directo, con instalaciones propias y una actividad vinculada con la producción agropecuaria.

Durante una recorrida por el predio, Koopmann sostuvo que la inversión refuerza el posicionamiento de Zapala como una salida comercial hacia el océano Pacífico.

Por su parte, el gerente de operaciones de la Zona Franca, Lorenzo Vidal, señaló que el interés de las empresas responde a la combinación de beneficios impositivos y ventajas logísticas que ofrece el predio.

La incorporación de la planta permitirá ampliar las actividades de la Zona Franca más allá del sector hidrocarburífero, con un proyecto que busca conectar la producción agrícola neuquina con los mercados internacionales.



