Vaca Muerta bajo riego: Neuquén recibió proyectos productivos de 11 operadoras de la formación

Con la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 como telón de fondo, el gobierno de Neuquén y 11 operadoras de Vaca Muerta presentaron formalmente ayer 22 proyectos destinados a promover actividades productivas y avanzar con el reúso del agua de producción.

Según se informó oficialmente, las empresas que formalizaron las iniciativas incluyeron tanto la perspectiva productiva como la de tratamiento y reutilización del agua que demanda la actividad hidrocarburífera.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y contó con la presencia de las compañías que acompañaron la propuesta del Ejecutivo, oficializada luego de un aumento considerable en el canon de agua para fractura. Se trata de YPF, Vista, Pan American Energy, Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía, TotalEnergies, Shell, Chevron, GeoPark y Phoenix Global Resources.

«Son temas inéditos para Neuquén y para la Argentina»

El mandatario agradeció «el buen entendimiento, la buena voluntad, la excelente predisposición que tienen siempre para poder abordar temas que, sin lugar a dudas, son inéditos, no solo en la provincia de Neuquén sino también en la Argentina».

Mencionó el aporte que están haciendo a las becas Gregorio Álvarez y los acuerdos que se alcanzaron para pavimentar rutas que mejoran la conectividad vial, con un impacto positivo marcado en las poblaciones locales.

Indicó que luego de haber avanzado con esas medidas, desde el Gobierno se decidió dar un paso más e impulsar una agenda productiva para Vaca Muerta más allá de los hidrocarburos, enfocada en la agricultura y la ganadería.

“El 35% de la superficie de Vaca Muerta es fiscal. Por eso, lo que nosotros hicimos en primer lugar fue presentar una ley que las tierras fiscales que excluya la extranjerización, para que las tierras fiscales estén prioritariamente puestas al servicio de los neuquinos, de los argentinos y, en segundo lugar, tener un programa agrícola ganadero en toda la región de Vaca Muerta”, afirmó.

Figueroa recordó la conformación del polo productivo de San Patricio del Chañar y dijo que «de la misma manera, consideramos que otros lugares, a partir de la existencia de agua, se van a poder desarrollar, y que ustedes contribuyan a experimentar cuáles son los cultivos que se dan de manera adecuada”.

De la presentación también formó parte la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, quien explicó que todas las empresas acercaron sus proyectos «en tiempo y forma», y que la gran mayoría de los mismos son «productivos y de reúso de agua para cuidar el ambiente«.

Tras el envío de las propuestas lo que vendrá ahora será una etapa de evaluación. Guillermo Koenig, ministro de Economía, Producción e Industria, valoró el acompañamiento de las operadoras ya que «entendieron lo que estamos buscando, que es la reconversión productiva de la provincia».

Alfalfa, horticultura y una propuesta para forestar

Los 11 proyectos presentados abarcan más de 200 hectáreas bajo riego, con pilotos iniciales de unas 40 hectáreas. Los cultivos más elegidos fueron los de finalidad forrajera, como la alfalfa, el mijo y la moha, estos dos últimos del grupo de los verdeos.

Las iniciativas se localizan en Añelo, Rincón de Aranda, Bajo del Choique, Lindero Atravesado y la zona de Fortín de Piedra. La producción estará destinada a abastecer a la ganadería regional y a crianceros de la zona, de acuerdo a lo que precisó el Ejecutivo local.

También hubo dos propuestas enfocadas en la horticultura hidropónica. Una de ellas contempla la creación de un polo de 4,4 hectáreas bajo cubierta en San Patricio del Chañar, con una producción estimada de 860 toneladas anuales de hortalizas y la generación de 65 puestos de trabajo permanentes. El sistema permitiría reducir en un 95 por ciento el consumo de agua respecto del riego a campo.

La segunda iniciativa consiste en un módulo experimental de invernaderos de alta tecnología, asociado a programas de capacitación con escuelas agrotécnicas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

También presentó un proyecto forestal de álamos en una zona de meseta, orientado al control de la erosión y la captura de carbono.

El reúso del agua, clave

Respecto a los proyectos de reúso, la Provincia informó que estos tienen como objetivo sustituir con agua de producción tratada, como mínimo, el 10 por ciento del agua dulce utilizada en cada fractura.

Las iniciativas combinan tecnologías de filtración y separación física, corrección química y clarificación, y flotación por aire disuelto. Los pilotos alcanzan a más de diez áreas de concesión de Vaca Muerta.

Las 22 presentaciones, entre las de riego y reutilización, serán evaluados por las áreas técnicas provinciales, que analizarán sus características, alcances y condiciones de implementación.