En Neuquén, la alianza de izquierda recibirá el aporte más alto para hacer campaña

El gobierno nacional definió la distribución de los más de 462 millones de pesos de aportes públicos que recibirán los partidos y alianzas que participarán en Neuquén el 26 de octubre. El FIT Unidad será el que tendrá el monto más elevado en función de la ley que regula el reparto según el desempeño en los últimos comicios y si tiene sanciones o multas pendientes.

El mecanismo está establecido en el artículo 36 de la ley 26.215 que regula en el país el financiamiento de los partidos políticos. Allí se establece que el total de los aportes se distribuye entre los 24 distritos del país en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. El monto global se fijó este año en más de 13.200 millones de pesos entre las categorías de diputados y senadores.

La ley indica que, efectuada esa primera distribución por distritos, el 50% del monto resultante para cada uno se distribuye “en forma igualitaria entre las listas presentadas” y el restante 50 % se distribuye a cada partido político, confederación o alianza “en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma categoría”.

En el caso de las confederaciones o alianzas se computa la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.

En el caso de Neuquén, para la categoría de senadores, la Dirección Nacional Electoral (DINE) aprobó una distribución de más de 320,6 millones de pesos entre las ocho listas que competirán.

Cómo será el reparto

El FIT U recibirá 83,5 millones de pesos y le seguirá en monto Fuerza Patria, con 53,7 millones. Con igual cifra de 30,6 millones quedó la alianza La Neuquinidad, Desarrollo Ciudadano, Fuerza Libertaria, La Libertad Avanza, Movimiento al Socialismo y Más por Neuquén.

En la categoría de diputados, en cambio, competirán nueve listas y la DINE repartirá en total 141,9 millones de pesos para el financiamiento de la campaña.

Nuevamente, el FIT U quedó con el monto más elevado, de 34,3 millones de pesos. El resto de las fuerzas recibirá 15,4 millones aunque la resolución no consigna a Unidad Popular, que irá con boleta corta y candidatos solo en esta categoría.

La campaña comenzó oficialmente el 27 de agosto, aunque recién el 21 de septiembre, 35 días antes de la elección general, los partidos y alianzas podrán hacer publicidad en medios de comunicación audiovisual.

En Neuquén se renovarán tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados de la Nación.