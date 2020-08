Ponen a prueba el protocolo anti Covid con el primer juicio oral en Neuquén

El juicio convocado para este lunes a las 8:30 será un punto de referencia para la forma de trabajo en el fuero penal de Neuquén de ahora en adelante. Por primera vez se aplicará en una serie de audiencias extensas y complejas el protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud de Neuquén y el Tribunal Superior.

El caso, por si le faltaran detalles excepcionales, viene precedido por un arduo debate político. Se debe a que el acusado, Maximiliano Mérgola, lleva más de un año de prisión preventiva sin juicio. Para que eso sea posible la Legislatura sancionó por mayoría una ley que modificó el Código Procesal Penal.

La intensidad del debate alcanzó un grado tal que fue una de las razones por las cuales renunció, a partir del 1 de agosto, el presidente del Tribunal Superior, Oscar Massei.

En paralelo, la constitucionalidad de la ley se discutió en todos los niveles del fuero penal hasta que la sala penal del Tribunal Superior de Justicia la convalidó.

Máscara, alcohol y distancia

El enrarecido clima político previo no debería afectar al juicio. Tampoco debería distraer ni al Tribunal ni a las partes la aplicación del estricto protocolo de seguridad que se cumplirá en la Ciudad Judicial.

La sala elegida para la parte presencial es la más amplia, la número 12, donde están demarcadas las ubicaciones de los tres jueces Fernando Zvilling, Mauricio Zabala y Estefanía Saulí; de los fiscales Agustín García y Eugenia Titanti; el querellante Alejandro Bustamante y los defensores públicos Raúl Caferra e Ivana Dal Bianco, más el imputado Mérgola.

De todos ellos, habrá que ver quiénes asisten personalmente y quiénes lo hacen vía teleconferencia. Los que estén en la sala ocuparán un área de 2,5 metros cuadrados libres de contacto con la persona más próxima.

La mayoría de los 30 testigos citados son peritos o médicos, y declararán de manera remota. Las pruebas materiales fueron digitalizadas y se exhibirán en fotos.

A los testigos presenciales les tomarán la temperatura y les pondrán alcohol en las manos, además de proveerles de una máscara.

"Sólo él sabe por qué"

Familiares de Daniel Rodríguez siguieron audiencias anteriores vía Zoom.

El homicidio que se juzga ocurrió el 9 de julio de 2019 en Montevideo y Santa Cruz, barrio Belgrano de Neuquén capital. Daniel Rodríguez (36) fue golpeado en la cabeza con un trozo de cemento. Mérgola (19) fue detenido a pocas cuadras de allí.

La familia de la víctima transita estas horas con angustia y expectativa. "No sabemos qué va a pasar en el juicio, con qué nos van a salir. Como familia siempre le tuvimos temor por lo que implica. No queremos ver fotos de mi hermano, por más que nos contaron lo que le hicieron", contó Lorena, la hermana mayor.

"No entendemos por qué lo hizo. Actuó como si le tuviera bronca, odio, rabia, pero no se conocían", agregó respecto de Mérgola y su hermano. "Si él (por el imputado) no dice, no vamos a saber nunca el por qué, qué lo provocó".

Dijo que su madre mantiene la rutina de visitas al cementerio, mientras que su papá tiene problemas de salud pero quiere asistir al juicio. Lorena es la hermana mayor, Daniel era el más chico, dos hermanas y un hermano más completan la familia.

Sobre la pena que podría corresponderle al imputado, Lorena señaló que "nunca va a ser suficiente, cualquiera sea la cantidad. Nos han hablado de los años que podrían ser y al lado de lo que hizo no es nada, pero confiamos que sea el máximo posible.