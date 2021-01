Pongan el Ejército

Ya lo comenté hace muchísimo tiempo. No entiendo cómo los gobernantes nacionales, provinciales y municipales no sacan a la calle a la fuerzas armadas para controlar lo que todos sabemos: distancia social, barbijos, fiestas clandestinas, reuniones de muchas personas, etc, etc.



¿Qué esperan? Ya los policías no dan más; están totalmente desbordados, saturados de trabajo y muchísimos contagiados.



¿Qué esperan nuestros gobernantes? ¿Que se venga la triple ola de contagios?. Todos sabemos que las fuerzas armadas podrían controlar a la gente en general sin ningún problema, pues están preparados y son muchos. Justamente lo que se necesita son muchos militares para poder patrullar cada rincón de los pueblos y ciudades, y de esta manera realmente minimizar el riesgo de contagio.



Nada pudieron hacer nuestros queridos gobernantes con un sinnúmero de reuniones, donde lo único que lograron fue encerrar a la gente y arruinar la economía. Lo más triste es que todavía siguen haciendo teleconferencias entre presidente y todos lo gobernadores.



A ninguno se le prendió la lamparita de llamar a la fuerzas armadas democráticas argentinas, quienes gustosamente podrían hacer el trabajo en vez de estar en los cuarteles.



Por favor, a los que estén de acuerdo con estas ideas favor de hacerlo viral, ya que el que suscribe no sabe de redes y la única manera en que los gobernantes de todo tipo -municipales, provinciales y nacionales- “den bola” es que esto se haga viral.

Hernán Caire

DNI 5.262.288

Neuquén