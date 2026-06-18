Abusó de tres mujeres en Choele Choel y fue condenado a nueve años de prisión

El condenado reconoció abusos cometidos contra una familiar y otras dos mujeres de su entorno. Foto: archivo.

Un hombre fue condenado a nueve años de prisión efectiva por abusar sexualmente de tres mujeres en Choele Choel. La sentencia fue dictada este miércoles en el marco de un procedimiento abreviado solicitado por el Ministerio Público Fiscal y aceptado por el acusado, quien reconoció su responsabilidad en los hechos.

La pena, que contó con el aval de las víctimas, incluye además la inscripción del condenado en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS).

La fiscalía sostuvo que el acusado se valió de los vínculos de confianza y la convivencia para cometer los hechos

Según se informó durante la audiencia, uno de los hechos tuvo como víctima a quien era su cuñada. Los abusos se habrían prolongado desde que la joven era menor de edad hasta los 20 años. El hombre también admitió haber abusado de una mujer de 28 años y de una amiga de su hija cuando la niña tenía 12 años.

«El imputado aprovechó sus vínculos familiares para aprovecharse de sus víctimas, de la cotidianidad que compartían y así cometer los delitos», señalaron las representantes de la fiscalía durante la audiencia.

Las pruebas reunidas durante la investigación

La investigación reunió una importante cantidad de pruebas, entre ellas la denuncia presentada por representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Choele Choel.

Además, se incorporaron entrevistas a familiares, informes de Cámara Gesell, evaluaciones psicológicas, el testimonio de la víctima mayor de edad, la extracción forense de un teléfono celular secuestrado y pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística. También intervino la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) de Valle Medio.

De acuerdo con la acusación, el condenado aceptó haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal, exhibiciones obscenas y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en uno de los casos; a