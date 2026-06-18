Se postergó el inicio de la Copa de la Liga, el nuevo torneo de la Confluencia

Regina gritó campeón nuevamente de la Confluencia y es el gran candidato en la Copa de la Liga. (Foto: La Doble TV).

El pasado domingo, Atlético Regina se coronó bicampeón de la Liga Confluencia luego de derrotar a San Martín por 1-0 en Cipolletti y quedarse con el Apertura. Tras una nueva consagración del Albo, este fin de semana arrancaría la Copa de la Liga, el nuevo torneo que contará con la participación de los 26 clubes.

Finalmente el certamen no comenzará en la fecha estipulada y su inicio se postergó. En la reunión de este miércoles se decidió inaugurar este nuevo torneo recién el 27 de junio para las formativas y el 28 para Tercera y Primera División.

Se tomó esta medida ya que todavía no esta abierto el mercado de pases para los equipos de Primera División. Por esto, los clubes tendrán tiempo de incorporar hasta el viernes 3 de julio. Además, los clubes que terminaron su participación en el Apertura el pasado domingo tendrán descanso entre un torneo y otro.

Por otro lado, este jueves se disputarán las partido desempate en tres categorías. En Novena División, Deportivo Roca y Fernández Oro definirán el título desde las 18:30 y en Quinta, San Martín y La Amistad protagonizarán el duelo cipoleño para dirimir al campeón (20:00). Ambos encuentros se disputarán en el estadio de Unión de Allen.

Por último, en cancha de Unión de Allen se decidirá quién es el mejor en Tercera División. Desde las 20, Unión de Allen y Deportivo Roca se verán las caras para definir al campeón de reserva.

Así se jugará la primera fecha