De Maxi López a Arturo Puig: las campañas de Día del Padre que apuestan a la emoción y la elegancia

Acostumbrado a celebrar goles en las canchas más importantes del mundo, Maxi López encontró hace tiempo una victoria que supera cualquier marcador. En la campaña Los goles de la vida, creada por Key Biscayne para el Día del Padre, el exfutbolista comparte una conversación íntima con su hijo Valentino López, quien hoy sigue sus pasos en las divisiones juveniles de River Plate.

Entre recuerdos, preguntas y momentos de complicidad, padre e hijo reflexionan sobre el éxito, los sueños y el valor de los vínculos familiares. Lejos de los trofeos y los estadios, la campaña pone el foco en esos triunfos cotidianos que no aparecen en la televisión, pero dejan huella para siempre.

Con una sensibilidad poco habitual en el universo deportivo, Maxi López revela que los goles más importantes de su vida no fueron los que convirtió dentro de una cancha, sino los que construyó junto a su familia.

MODA

Hay figuras que trascienden generaciones y construyen un estilo propio capaz de mantenerse vigente con el paso del tiempo. Arturo Puig es una de ellas. Con una trayectoria que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la escena argentina, el actor fue elegido por Burgués para protagonizar su campaña de Día del Padre 2026, una propuesta que celebra la autenticidad, la elegancia y la identidad personal.

Bajo el concepto «Arturo Puig x Burgués», la marca presenta una historia que va más allá de las tendencias pasajeras y pone el foco en aquello que nunca pasa de moda: la actitud, la presencia y el carácter.

La campaña apuesta por la esencia a través de una producción en blanco y negro, donde la figura del actor ocupa el centro de la escena sin artificios ni elementos que desvíen la atención. Solo Arturo Puig, la cámara y una colección que encuentra en él a su mejor representante.

Las imágenes alternan entre retratos íntimos y planos completos que permiten descubrir algunas de las piezas más destacadas de la colección FW26. Entre ellas sobresalen chaquetas de cuero, sobretodos de líneas depuradas y sofisticados looks total black, una de las tendencias que continúa ganando terreno esta temporada.

El resultado es un homenaje a una forma de vestir que no necesita excesos para destacarse y una celebración de quienes entienden la elegancia como una actitud cotidiana más que como una moda pasajera.

Arturo Puig encarna esa idea con naturalidad: la de un hombre que atraviesa generaciones manteniendo intacto un sello propio, demostrando que el verdadero estilo no tiene edad.