Servicio a la comunidad: CALF informó un corte de luz para este viernes 19 de junio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este viernes 19 de junio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 19 de junio
CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:
- De 8.30 a 12.30 hs
- Zona: Barrio Cordón Colón, Auca Mahuida
- CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
- Motivo: Renovación de equipamiento para ampliar la capacidad y mejorar la confiabilidad del servicio.
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