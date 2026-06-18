Glow, protección y simpleza: el protector solar que simplifica de la rutina facial

La cosmetóloga y cosmiatra formadora en Eucerin, Vanina Suarez, realizó una capacitación en una de las sucursales de Farmacias Global de Neuquén capital.

Hoy la practicidad es el aliado más importante a la hora de crear rutinas de cuidado facial. Frente a esta búsqueda, cada vez más personas optan por productos multifunción que permitan reducir pasos sin resignar resultados y así la tendencia, conocida como skinimalismo, impulsa fórmulas que combinan distintos beneficios en un mismo producto.

«Mucha gente lo que pide es un producto que tenga todo, un producto súper completo», cuenta Vanina Suarez, cosmetóloga y cosmiatra formadora en Eucerin. «En este caso tenemos un producto que es completo y con el beneficio de tener textura sérum para tener un dos en uno». Hablamos del nuevo protector solar Eucerin Oil Control Serum UV Ultra Ligero SPF 50+.

El producto es uno de los lanzamientos más recientes de la marca: un protector solar con textura sérum que combina protección diaria con ingredientes destinados al cuidado de la piel. “Los sérums son fórmulas con activos concentrados que penetran mejor en la piel y permiten obtener más resultados. Entonces la persona puede elegirlo por sus beneficios y también por su textura, que se absorbe muy fácil”.

La especialista señaló que el producto incorpora vitamina C, vitamina E y vitamina B5, activos reconocidos por sus propiedades antioxidantes y reparadoras. Según detalló, ayudan a aportar luminosidad, prevenir el envejecimiento prematuro y mejorar el aspecto general de la piel.

La cosmetóloga y cosmiatra formadora en Eucerin, Vanina Suarez, realizó una capacitación en una de las sucursales de Farmacias Global de Neuquén capital

Además de la protección frente a la radiación solar, la fórmula incorpora ingredientes orientados a regular el exceso de sebo, por lo que está pensada para pieles normales, mixtas o con tendencia grasa. También protege frente a la luz azul emitida por dispositivos electrónicos.

“La persona que elegiría este producto es aquella que está a favor del minimalismo y que utiliza rutinas acotadas o no quiere una rutina con muchos pasos», dice, aunque aclara que el principal factor de elección es su rápida absorción.

La facilidad de uso es otro de los aspectos destacados. “Lo ideal es reaplicarlo cada dos horas, como recomiendan los dermatólogos, pero al tener una textura súper liviana puede aplicarse las veces que sea necesario sin dejar efecto borrador ni sensación pesada en la piel”, detalla.

La tendencia del skinimalismo sigue creciendo y apuesta por rutinas más simples, con productos que ofrecen varios beneficios al mismo tiempo. En ese escenario, los protectores solares con activos de tratamiento buscan convertirse en un aliado del cuidado diario.