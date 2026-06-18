¡No te la podes perder! A qué hora empieza la venta de chivos y corderos de Neuquén en el Mercado Concentrador

Se viene una feria del Chivito y el Cordero para acompañar el Mundial 2026 y el Día del Padre. Foto: Maria Isabel Sanchez

La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) realizará una nueva venta de productos regionales del Alto Neuquén.

Durante las jornadas se podrá acceder a una gran variedad de gastronomía, elementos de la productividad local. La actividad tendrá lugar en el Mercado Concentrador Neuquén.

Feria de chivitos y corderos: qué días y a que hora se realizará

La Feria del Chivito y el Cordero será este jueves 18 y viernes 19 de junio. El evento está planificado especialmente para celebraciones como el Día del Padre y las juntadas para alentar a la Selección Argentina de fútbol en sus primeros partidos del Mundial 2026.

Durante ambas fechas, los visitantes podrán acceder de 13 a 17, en el Mercado Concentrador. También podrán adquirir chivitos y corderos provenientes de productores y crianceros del norte de la provincia, además de escabeches artesanales elaborados con materias primas de la región.

Desde Cordecc destacaron que se trata de una excelente oportunidad para llevar a la mesa productos de calidad, con identidad neuquina y a precios convenientes, acompañando ocasiones especiales que invitan al encuentro familiar y entre amigos.

Para garantizar la disponibilidad de las piezas, se recomienda realizar la reserva anticipada al WhatsApp 2942-469860. De esta manera, los compradores podrán asegurarse su pedido sin límite de unidades, antes de la venta presencial.

Feria para acompañar el Mundial 2026 y el Día del Padre: los precios y productos

Los productos disponibles serán:

Chivito del Alto Neuquén: 160.000 pesos (pieza de entre 9 y 10 kilos promedio)

160.000 pesos (pieza de entre 9 y 10 kilos promedio) Cordero del Alto Neuquén : 170.000 pesos (pieza de entre 15 y 17 kilos promedio)

: 170.000 pesos (pieza de entre 15 y 17 kilos promedio) Escabeche de chivo y ajo: 15.000 pesos el frasco de 360 gramos

Durante la Feria del Chivito y el Cordero se aceptarán todos los medios de pago: tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias.