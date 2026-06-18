Omisiones en las declaraciones juradas: Francisco Adorni será indagado a pedido del fiscal Marijuán

La situación judicial en torno al entorno familiar de la Jefatura de Gabinete sumó un nuevo frente de conflicto en los tribunales federales. El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó formalmente la declaración indagatoria de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del ministro coordinador Manuel Adorni, en el marco de una investigación penal por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus presentaciones patrimoniales.

El planteo del Ministerio Público Fiscal, según Infobae, se concentra especialmente en el delito de omisión, al considerar que existe el grado de sospecha necesario para citar al legislador como imputado.

El avance de la causa agrava el escenario político para el oficialismo en una semana marcada por las tensiones legislativas alrededor de los activos de la familia Adorni.

La prueba clave: el paso por el Consejo de la Magistratura

La imputación penal presentada por el fiscal Marijuan se sustenta en un elemento técnico que la fiscalía considera determinante para la acusación su rol previo. Durante su desempeño profesional, Francisco Adorni cumplió funciones en el Consejo de la Magistratura provincial.

Este área estaba ligada de forma específica al control y recepción de las declaraciones juradas de los magistrados.

Con este elemento, la investigación judicial dictaminó que el imputado no podía desconocer los mecanismos técnicos ni los plazos legales sobre cómo debían confeccionarse y presentarse los documentos públicos sobre sus bienes personales, explicó Infobae.

El pedido de indagatoria se activa un mes después de una maniobra administrativa que encendió las alarmas de los peritajes contables de los tribunales. Tras la apertura del expediente original por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Francisco Adorni presentó una rectificación de urgencia ante las autoridades de control.

En esa corrección rectificativa, el diputado provincial incorporó un monto total de $21.000.000. Según el descargo formal del legislador, los fondos provienen de una herencia familiar que había sido omitida en sus presentaciones previas ante la Oficina Anticorrupción (OA). La fiscalía busca determinar si esa justificación contable coincide con el flujo real de sus ingresos y el patrimonio consolidado que mantiene junto a su hermano.