Por ahora, los clubes zafan del nocaut técnico en el Regional Amateur

Septiembre no es simplemente otro mes para el Torneo Regional Amateur que apunta a volver a la competencia el domingo 13, si las condiciones sanitarias acompañan.

La crisis económica golpea duro a todos los clubes del país y hoy, más que nunca, cuesta pensar a mediano o largo plazo. Sin embargo, los entrenadores de los equipos zonales no pierden el contacto con sus jugadores y confían en volver a estar a cargo de sus equipos cuando reanude el certamen.

El Consejo Federal aclaró que consultará a los 98 clubes que seguían en carrera si desean participar del nuevo torneo por los ascensos al Federal A. Además, a diferencia de una instancia normal, no habrá sanciones para el que decida bajarse.

Ante este panorama, los seis regionales piensan participar y, en principio, buscarán mantener los mismos cuerpos técnicos.

La situación más compleja es la de Deportivo Rincón con Emiliano Ortiz. El DT llegó para dirigir el Regional proveniente de Bahía Blanca. Para asumir debió pedir permiso en su trabajo en la ciudad bonaerense y una vez que se suspendió el campeonato tuvo que regresar.

En número 8 refuerzos debió dar de baja La Amistad. Torralba, Rodríguez, Priotti, Huincal, Páez, Vergara, Lawreniuk y Verón. 98 equipos quedaron en carrera en el torneo. Cuando se retome definirán los 4 ascensos.

Por esa razón, llegó a un acuerdo y el León lo desafectó del cargo. Aunque volverán a hablar cuando se reanude el certamen, el entrenador no sabe si podrá resolver su cuestión laboral en Bahía.

“No se si voy a poder volver a Rincón a dirigir. Ojalá se retome en septiembre, pero no sabemos cómo estará el club, es una situación atípica para todos, me pongo en el lugar de ellos y sé que es complicado. Debería ver lo de mi trabajo”, expresó Ortiz.

El equipo que viste los colores azul y negro siempre es protagonista y ésta no era la excepción, ya que estaba cumpliendo una buena campaña y tenía aspiraciones de pelear el ascenso a la categoría superior. Ese intento se hará, seguramente, cuando vuelva el torneo.

“Me encantaría seguir, estaba muy cómodo y contento en Rincón, mi familia también. Venía esperando una oportunidad así afuera, para hacerme conocido en otro lado, abrir la cabeza y conocer otro lugar porque siempre había dirigido en mi zona. También otro federal, solo me había tocado en el B con Sansinena. Estaba viviendo del fútbol por estos meses”, agregó el DT.

Tres de los seis técnicos fueron campeones el año pasado. Doglioli ganó la Copa Neuquén, Pacheco la Liga Confluencia y Canavari la Lifuba.

Mientras muchos técnicos y jugadores de la categoría no saben si van a poder cobrar durante la inactividad, en La Amistad llegaron al acuerdo de mantener el pago de los sueldos durante el parate pero con un recorte del 50%.

“Lo mío es un contrato de palabra por 2 años, en su momento me hablaron de achicar y dije que no tenía problema, me pongo en el lugar del club. Valoro que ellos hagan el esfuerzo de sostenernos eso”, señaló el entrenador Fabián Pacheco.

Respecto al armado del plantel, el roquense comentó: “Los chicos que habían llegado para el Regional se dieron de baja. Veremos si alguno puede volver. Llegando el momento se verá qué presupuesto se maneja. El club tiene una base de jugadores que es importante”.

Ante la partida de los futbolistas foráneos, los locales tendrán preponderancia, por lo que potenciar a los jóvenes será uno de los desafíos. Si las ligas retornan antes podrán ser una buena medida de ensayo.

En Independiente de Neuquén, la voluntad de la dirigencia es que no se desarme el plantel. “Desde el club no dijeron que no van a recortar pero dependerá de la situación de cada jugador”, afirmó el DT, Guillermo Doglioli.

“El club está contento con el plantel y cómo rindió. Haber traído refuerzos de la zona fue un acierto económico y deportivo”, destacó.

El Rojo incorporó muchos futbolistas a préstamo por el certamen y si quiere volver a contar con ellos deberá hacer un nuevo arreglo.

“Es bueno que sepan ahora que se les va a respetar el sueldo y a la vez seducirlos en lo deportivo, eso incentiva. Los jugadores no se quieren ir pero no será fácil retenerlos”, aseguró Doglioli.

En Alianza de Cutral Co, el entrenador, Jorge Lencina, también reconoce que perderá algunas piezas pero confía en los del club.

“Al haber terminado el torneo los jugadores de afuera se volvieron a su casa. Los de acá tienen un vínculo con el club pero no el resto. El torneo es amateur, eso hace que a los jugadores les cueste vivir de esto”, evaluó el “Pulpo”.

“Habrá que hablar con los jugadores, muchos tienen que volver a arreglar, no es fácil para el club sin ingresos. Abrir la cancha sin público es un gasto grande. Ojalá les den una mano a los clubes de la zona”, agregó.

Además valoró que los futbolistas siguen entrenando en sus casas con las rutinas del preparador físico. “La mayoría sigue entrenando con lo que les pasa el profe. El presidente se ha comunicado con los jugadores, se verá como se sigue estos dos meses”, indicó.

En cuánto a los clubes de Bariloche, el panorama es similar.

“Nos tocará rearmar la lista, que seguramente va a ser más corta. Los chicos de la liga local van a continuar. Habrá que ver los que son de afuera y que nos hace falta, lo económico será fundamental para analizar qué traemos”, expresó Marcelo Guzmán, a cargo de Puerto Moreno.

El DT se incorporó con el certamen ya empezado tras el alejamiento de Pablo Colaizzo. Aunque llegó sobre la marcha y no participó del armado del plantel, el equipo logró clasificar a la segunda fase y empezó la segunda con una victoria en el clásico.

“Es arrancar de nuevo, la diferencia es que hay otros plazos. El club cumplió con lo acordado. Es un momento para ponerse de acuerdo, no es normal, hay que flexibilizar algunas cosas”, añadió el entrenador naranja.

En la otra vereda, está Pablo Canavari, el técnico con más trayectoria en su club actual de los zonales del Regional. Gúzmán llegó con el torneo empezado, Ortiz y Lencina se sumaron en la previa y Doglioli, al igual que Pacheco, están desde mitades del 2019. El DT del Cruz del Sur ya lleva dos años en su puesto.

“No vamos a estar económicamente como estábamos, capaz con menos recursos, prescindiendo de algunos jugadores de afuera. De todas maneras, la mayoría son locales, nuestra base desde hace dos años es así”, dijo Canavari.

“Estamos siguiendo a los jugadores para que se muevan en sus casas. Es difícil lo de los entrenamientos porque algunos viven en departamentos y cuesta, pero les pedimos que se mantengan en peso y se cuiden en las comidas. El físico se puede recuperar cuando vuelvan los entrenamientos”, agregó.

Aunque el Consejo Federal confíe en volver en septiembre, la evolución de la situación sanitaria de cada provincia dirá si es posible. Por lo pronto, los seis equipos zonales estarán presentes en busca del ascenso al Federal A.

El Consejo Federal pone sus fichas a septiembre

Una vez que la AFA hizo oficial la suspensión de todos sus torneos en curso, surgieron las dudas sobre la posible fecha de regreso.

Sin descensos en el horizonte, lo único que se intentará jugar este año está relacionado con los ascensos. La única categoría que marcó un día en el calendario es el Regional Amateur y lo hizo para el domingo 13 de septiembre.

La idea es que los 98 equipos que seguían en carrera en el certamen suspendido disputen un nuevo campeonato para definir los cuatro ascensos al Federal A.

La vuelta a la actividad dependerá de la evolución de la pandemia. Solo se jugará si se tiene el aval del ministerio de salud nacional y si se lleva a cabo un protocolo de higiene seguro.

Para esto, es casi imposible que este año haya público en las tribunas, lo que no ayudaría en la dañada economía de los clubes.

En esta ocasión, no habrá sanciones para el que decida bajarse, algo que no sería extraño dada la crisis generalizada.

El formato se decidirá cuando se confirme cuántos equipos aceptan participar. El objetivo es que finalice en diciembre. Si el Federal A puede retornar en enero, los cuatro ascendidos ya se incorporarían a esa categoría.

Al ser un torneo amateur, los vínculos de los futbolistas pueden ser más flexibles y van por afuera de los contratos que hace AFA.