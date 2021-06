Por falta de obras, varias escuelas no volvieron a la presencialidad en Cutral Co y Plaza Huincul

La vuelta a clases presenciales en las escuelas de Cutral Co y Plaza Huincul no se cumplió en la totalidad de los establecimientos de los distintos niveles. En algunos casos, por problemas edilicios, falta de gas y en otros porque el personal docente se amparó a lo dispuesto por el gremio ATEN.

No todas las escuelas tuvieron clases presenciales tal como se había anunciado desde el gobierno provincial. En algunas se dedicó la jornada del lunes para la limpieza y acondicionamiento, por lo que la convocatoria fue al personal auxiliar de servicio.

Sin embargo, en otros la falta de obras en los edificios escolares obligó a los equipos directivos a tomar decisiones de abrir la presencialidad por grupos o “burbujas”. Tal fue el caso de la EPET Nº 10 de Plaza Huincul, el equipo directivo anunció que este martes iniciarán por burbujas. “El ala sur del edificio central y el oeste del edificio de taller”, donde si funciona la calefacción estarán habilitadas para recibir a los estudiantes.

El CPEM Nº 20 anunció que no podían recibir a las y los estudiantes porque no garantizaban la presencia de todo el personal docente, que "en su gran mayoría amparados legalmente en la medida impulsada por ATEN, y tan necesario para el normal funcionamiento y acompañamiento de los alumnos y alumnas, no volveremos a clases presenciales", informaron.

Desde la seccional de ATEN, Viviana Sandoval explicó que, si bien no tenían cifras certeras, tomaron conocimiento que “en algunos casos particulares, supimos que volvían; en otros que el acatamiento a lo dispuesto por ATEN sigue siendo alto y la preocupación porque todavía las condiciones sanitarias y epidemiológicas no están dadas para volver a la presencialidad”.

La dirigente sindical especificó que, para el caso de las que afrontan problemas de infraestructura todavía “no se da una respuesta, a pesar de los reclamos y demandas”. Sin dejar de mencionar los problemas que trae aparejado la falta de dispositivos o la imposibilidad de tener conexión a internet, Sandoval especificó que también existen casos de familias a las que les preocupa enviar a las niñas y niños a las aulas, con el frío y la ventilación cruzada que debe cumplirse.

“Hay casos muy puntuales y en determinadas escuelas que con casos contados que están en contra de mantener la virtualidad”, describió. A su entender, hay un sector mayoritario de familias que prefiere esperar para volver a las aulas de manera presencial.