Por qué es importante para los perros el paseo con una correa larga

Para los perros, el paseo es una necesidad para su salud mental, además de tratarse de un momento de esparcimiento y recreación donde el animal pueda realizar sus habilidades naturales como olfatear, recorrer, descubrir lugares. Por lo tanto, ese paseo debe ser positivo, una diversión que le produzca alegría y los tutores tienen a su vez la responsabilidad de responder con las necesidades del animal.



“Un perro que no sale de paseos y está mucho tiempo en el mismo espacio, lo lleva al aburrimiento, estrés, a realizar pozos, a romper cosas, y hasta autolesionarse entre otras acciones donde canalizan esa energía acumulada”, explica Carla Barrionuevo, educadora canina, de Allen, al ser consultada por RÍO NEGRO. Y agrega: “Muchas personas quedan entrampadas en la idea de que “tener patio” hace que el perro descargue energía, explore, corra. Sin embargo, al estar siempre en el mismo espacio deja de ser un lugar novedoso para el animal”.

Un perro que no sale de paseos y está mucho tiempo en el mismo espacio, lo lleva al aburrimiento, estrés, a realizar pozos, a romper cosas, y hasta autolesionarse entre otras acciones donde canalizan esa energía acumulada”. Carla Barrionuevo, adiestradora canina.



En los paseos, los perros trabajan la estimulación, la socialización, el descubrimiento además de ampliar su horizonte de conocimiento, que por su naturaleza necesitan olfatear, explorar y recorrer porque es una actividad mental que deben tener”, afirma Barrionuevo.



Collar fijo o Pretal. La idea es aprender a usar la correa para que el perro no camine mediante tirones y el collar fijo no le produzca lesiones en la columna cervical. Si es pretal, este tipo de elemento es más beneficioso ya que no causa lesiones en la columna.

Según Barrionuevo se ha comprobado que el uso de una correa más extensa que la tradicional, los perros han modificado su estar. No es lo mismo para un perro pasear cómodo y felizmente con la persona, que caminar con roces, dolor, ahogo, tensiones o tirones, repercutiendo en la salud mental del animal y también en ocasiones perjudicando sus cervicales.

Buenos motivos para una correa larga

Los perros perciben “cierta libertad y caminan distendidos y relajados, eligen por donde caminar, toman decisiones donde explorar, olfatear. La correa corta no permite llegar a ciertos estímulos y terminan frustrándose.

Ante ciertos estímulos (perros, personas, sonidos, objetos) los perros tienden a gestionar de mejor manera sus emociones que al sentirse “libres” optan por correr o permanecer en el lugar. La correa corta pone a los perros siempre estén en “alerta” y los tensiona, las respuestas a ciertos estímulos es ladrar o bien marcar aún más la huida.

Los perros con las correas pueden caminar lento, rápido, pueden correr y las personas pueden acompañar los diferentes ritmos.

Las personas deben elegir cuando acortar correa y cuando dar todo el diámetro de largo, eso va a depender de los lugares (urbanos, campo, barda, zona ribereña, ciudad, zona comercial), en caso de que el animal con correa larga tironea, la persona debe detenerse hasta que deje de tironear, recién ahí seguir la marcha.

En cachorros, la correa larga es una medida de seguridad y controlar que no se alejen.

Con correa larga se pueden realizar ejercicios propios de la educación y adiestramiento tales como la “Llamada”, “Seguir al líder”, “Control por la motivación”, entre otros.