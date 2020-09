¿Por qué los médicos recién recibidos eligen el sistema de Salud de Neuquén?

Mariana Varela se recibió de médica en la facultad de Cipolletti. Planeaba hacer la residencia en Ginecología pero la pandemia frenó todo. En marzo rindió la última materia, en mayo le entregaron el título y en julio se incorporó al sistema de asistencia ambulatoria del hospital Heller, para pacientes con covid-19.

Prefirió trabajar en el sistema público de Salud de Neuquén porque dijo que los estudiantes observan que “en el de Río Negro te dejan solo y no está ordenado”.

Su testimonio se conoce a días de que el gobierno neuquino anunciara la convocatoria para sumar a 25 egresados de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue y a 55 estudiantes del último año que necesitan hacer la Práctica Final Obligatoria (PFO).

Se les ofreció una matrícula provisoria para que puedan desempeñarse y así darle alivio al personal sanitario desgastado por la atención de contagiados con covid-19.

Sin señales en Río Negro

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro no se ha hecho pública alguna señal hacia los futuros médicos de la facultad de Medicina . Este diario se comunicó ayer con el área, pero no obtuvo información sobre el tema.

“El sistema público de Salud de Neuquén es uno de los mejores del país. Lo estudiamos en la facultad. Te ponés la camiseta enseguida porque aquí todo está funcionando”, aseguró ayer Varela, al describir su trabajo en el Heller.

Río Negro me da miedo. Yo no tengo experiencia y no está organizado en salud. Le faltan muchas cosas". Mariana Varela, médica recién recibida

Se desempeña en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Va en ambulancia a los domicilios de pacientes aislados para verificar su estado de salud.

Explica que la organización y el trabajo en equipo “hacen todo fácil”. Y considera que esa es la razón principal por la que los nuevos egresados prefieren el sistema de salud de Neuquén.

“Río Negro me da miedo. Yo no tengo experiencia y no está organizado en salud. Le faltan muchas cosas. Hay fallas en la atención telefónica; y si querés hacer una derivación, no hay un centro coordinador de cama que te diga dónde llevarlo. Tenés que pelear institución por institución para ver quién recibe al paciente. No hay trabajo en equipo. Estás sola y expuesta”, concluyó la flamante médica, que postergó su residencia para ayudar en un sistema de Salud que está al límite.

Desde la facultad de Medicina se informó que los estudiantes no trabajarán con pacientes con covid-19 y estarán monitoreados por sus propios docentes.

El riesgo es que dejen las residencias

Desde el 14 de septiembre rige en todo el país el nuevo protocolo para la vuelta a las prácticas de los estudiantes de medicina de todas las carreras públicas.

Para el caso de quienes vayan a desempeñarse en el sistema de salud de Neuquén desde octubre, resta que el ministerio de la provincia entregue el listado con nombres y apellidos quiénes harán las prácticas, y los responsables en las áreas donde se desempeñarán.

Desde Medicina de la UNCo con sede en Cipolletti, se indicó a este diario que “resta el okey para que los reciban. La facultad ya organizó todos sus pasos para las tareas que van a realizar en terreno y que no serán en covid-19. Ahora resta que el sistema sanitario de Neuquén se adecue para recibirlos”, sostuvo una fuente que trabaja en el tema.

El riesgo a futuro es que estos estudiantes que buscan matricularse dejen de lado las residencias.