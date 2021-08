«¿Por qué me disparaste?»: la pregunta que le hizo Chano al oficial Amendolara tras ser herido

Tras el episodio que vivió el músico Santiago "Chano" Charpentier, en el que fue baleado por un policía bonaerense, la Justicia continúa tratando de determinar las responsabilidades en el hecho.

Así fue que trascendió cuál fue la reacción del rockero al ser herido, por lo que tuvo que ser intervenido y permanece aún internado bajo cuidados médicos.

"¡Te voy a matar! ¿Por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda", contaron testigos en el lugar sobre las expresiones del cantante.

La declaración fue hecha por la efectivo Vanesa Jannete Flores, presente en el momento en que el agente Facundo Nahuel Amendolara disparó contra Chano.

En una ampliación del testimonio, ante el fiscal Martín Zocca, Flores reiteró su declaración donde detalló que el exlíder de Tan Biónica estaba "sacado, con un brote psicótico".

Si bien los policías presentes intentaron entablar un diálogo, según relato la joven, el cantante gritó desde la puerta de su casa que se retiraran porque no tenían una orden judicial para ingresar y amenazó con "matar a todos".

Flores declaró también que Chano se acercó a la puerta con la cuchilla en la mano y que "se fue corriendo hacia Amendolara al grito de 'te voy a matar'".

"Amendolara retrocedía sin dejar de mirar a Chano y le pedía que tirara el cuchillo. Con el arma reglamentaria en la mano, a una distancia de un metro y medio o dos metros disparó. Chano, aún caído en el piso, seguía agresivo", agregó la mujer.

Mientras tanto, la pericia balística que iba realizarse este lunes sobre la vaina, el proyectil y el arma reglamentaria fue suspendida y será realizada más adelante junto con otro peritaje, mientras que se aguarda que declare la mamá del músico.