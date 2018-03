Rogelio Polesello en el MNBA Neuquén: claves de una muestra imperdible

R- Las obras las elegí yo a partir de su legado. Rogelio fue una persona que tuvo muchísimo éxito y que vendió muchísima obra, entonces la familia se quedó con una parte importante, pero que en realidad es minúscula en relación a todo lo que él hizo. Estamos trabajando con las obras que están en su legado y a partir de ahí elegí obras que me parecía que mostraban su plenitud como artista, por eso hay bastante obras del final. Y también hay obras de los comienzo un poco para ver de donde surgió todo eso. También me parecía importante que vinieran los acrílicos porque de alguna manera fueron como una marca de autor y la gente lo reconoce mucho por eso.

R- Acá hemos traído sus pinturas, la mayoría de la última época, pinturas grandes. Tenemos bastante obras del final de su carrera, de la década del ‘90, del 2000. Hay algunas obras de la década del ‘60 y del ‘70, de las primeras piezas donde empieza a plantear su particular forma de trabajar, su estilo. Y hemos traído alguno acrílicos, que justamente son el punto de quiebre donde sus obras comienzan a hacerse un poco más lúdicas.

“Rogelio Polesello es un artista argentino, uno de los más importantes que tuvo el arte argentino, fallecido recientemente. Polesello se caracteriza por haber trabajado todo el campo de la abstracción, la obra no es figurativa, no representa ninguna realidad de la que uno esta acostumbrado de ver sino que son más bien realidades construidas, imaginadas, pensadas, sobre todo a partir de la geometría”, introduce brevemente Alonso, por si hacía falta presentación alguna.

P- ¿El espectador y el espacio también juegan un rol a la hora de la elección?

R- Las obras se eligen mucho por el espacio que hay, uno tiene mucho en cuenta el recorrido del espectador y cómo se va a ir encontrando con las obras y luego otra cosa importante es ver qué es lo que el espectador se va a llevar luego de que pase por la exposición, que ideas le van a quedar en la cabeza, que esas ideas son las que uno justamente se propone como punto de partida a la hora de pensar en una exposición.

P- ¿Qué es lo que más le gusta al público de Polesello?

R- Desde el punto de vista del espectador, en general lo que a todo el mundo le atrae son justamente los acrílicos porque son como espacios de juego. Vos vas caminando y se va transformando todo, a veces la gente se pone de un lado y del otro, está la famosa selfie o retrato a través del acrílico que te deforma y parece un filtro de alguna aplicación. Eso funciona bastante, es lo que a la gente le atrae muchísimo más y les gusta experimentar con eso y ver que se ve a través de esas piezas.

P- ¿Cuál es tu época preferida dentro de la obra de Polesello?

R- A mi me gusta mucho la década del ‘60, de sus comienzos. Lo que ocurre que cuando vos planteás una exposición tenés que pensar mucho en el público, entonces por ahí las obras que más me gustan tienen mucha relación con la historia del arte que es algo que yo conozco muy bien, pero que a veces el público no entiende de eso. Siempre tenés que hacer como una concesión entre lo que a uno le gusta y lo que uno piensa que el público le va a llegar más.

Y otra cosa que es importante cuando uno hace una exposición y tiene la oportunidad de traer un artista tan importante a un lugar, es que van a venir muchos artistas y los artistas valoran mucho como está pintada, que materiales utiliza, entonces también es importante que se vea cual es la forma que él tenía de trabajar y de producir su obra. Y creo que estas obras lo representan bastante bien en ese sentido. Él era un artista muy contemporáneo, usaba acrílicos, usaba pintura industrial, pintaba con aerógrafos, también pintaba con pincel.