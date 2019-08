Postergan definición judicial en el caso Vázquez Colque

El Ministerio Público Fiscal, representado por Paula Rodríguez Frandsen, pidió la elevación a juicio de la causa que tiene como acusado a Marcos Thola Durán por el asesinato de Silvia Vázquez Colque, desaparecida desde 4 de junio de 2017.

La fiscal calificó el hecho como “femicidio agravado, tanto por el vínculo como por mediar violencia de género y en calidad de autor”; presentación que fue compartida por la querella ejercida por el abogado Favio Igoldi.

Favio Igoldi representa a la querella y Paula Rodríguez Frandsen actúa como fiscal. Foto: Marcelo Ochoa

Luego de la presentación de pruebas las partes pidieron un cuarto intermedio para realizar “convenciones probatorias” porque “necesitamos mayor tiempo para verificar datos” según explicó la defensora oficial Graciela Carriqueo.

El juez Marcelo Chironi fijó la nueva audiencia para el viernes 2, a partir de las 11,30.

En el inicio de la audiencia la fiscalía sostuvo que el acusado, entre las 22 del 4 de junio de 2017 y las 9 del día siguiente, mediante “un procedimiento violento, que no es posible precisar; en un sitio no determinado con exactitud, pero ubicado en la ciudad de Viedma; dio muerte a su expareja, ocultando luego de este acto el cuerpo de la víctima para que este no pudiera ser encontrado”.

Para Rodríguez Frandsen “tras darle muerte a Silvia, Thola ocultó el cuerpo y de esa manera no fue posible determinar el lugar de comisión ni el método concreto que utilizó para cometerlo”.

Como pruebas enumeró las declaraciones de los tres hijos de la pareja, realizadas en Cámara Gesel; la declaración de Beatríz Colque -madre de Silvia- y pidió la incorporación de una sentencia del 6 de marzo de 2018 en la que Thola fue condenado por lesiones agravadas por el vínculo para demostrar que “existían antecedentes de violencia doméstica”.

La acusación también presentó una extensa listas de testigos, en la que incluyó vecinas y familiares de Silvia Vázquez Colque; peritos del Cuerpo Médico Forense y policías que trabajaron en la investigación del hecho.

Entre otros, se destacan las presencias de Melisa Belén Fernández Barrientos, quien denunció la desaparición de la víctima; en tanto que fue desestimada la presentación de Daniela Heim, abogada especialista en violencia de género. También quedó por definir la posible declaración del defensor oficial Pedro Vega, a lo que se opuso la defensa por haber actuado como letrado de Thola Durán en una causa anterior.