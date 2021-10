Pre Federal: esta semana se jugarán cotejos claves de cara al top 8

Se jugó anoche de forma parcial la 12° fecha del Torneo Pre Federal y hay equipos que, con la clasificación en su bolsillo, ya van pensando en lo que serán los playoffs.

Por la Zona 1, Pacífico logró su pasaporte al top 8 de la competencia al derrotar en el Viejo Ramírez a Deportivo Roca 86 a 57 y Centro Español no tuvo inconvenientes en superar a Unión AP, lo hizo con un abultado 104 a 60.

El martes 26 jugarán Centenario y Cinco Saltos, en un duelo clave para La Colonia, que tiene una mínima ilusión de entrar a playoffs.

Por la Zona 2, el puntero Independiente de Neuquén venció a domicilio a Del Progreso 89 a 79; Biguá con su victoria ante Cipollletti (87-79) quedó a un paso de la clasificación porque, además, el que dio una mano fue Atlético Regina al ganarle 88 a 81 a Club Plottier.

Cumplieron con su fecha libre: Pérfora y Petrolero.

El próximo viernes 29 de octubre se jugará la 13° fecha con los siguientes cruces.

Cinco Saltos vs Centro Español; Unión Alem Progresista vs Deportivo Roca; Petrolero vs Pacífico; Plottier vs Cipolletti; Del Progreso vs Atlético Regina e Independiente vs Pérfora.

Libres para: Centenario y Biguá.