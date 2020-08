Viendo el excelente documental “Attacking the devil” (Atacando al diablo), y siendo un frecuente y agradecido lector del “Río Negro”, no puedo dejar de estimar que en la Argentina no exista una ‘ley mordaza’ como la que el neuquino Oscar Parrilli, intenta sea introducida en la reforma judicial que su partido procura llevar adelante. Una legislación similar impidió durante varios años al periódico británico “The Sunday Times”, y a su editor Harold Evans, informar en detalle sobre la responsabilidad de los que produjeron en el Reino Unido el medicamento que contenía la droga Talidomida, a su vez destiladores de un whisky y un gin de famas mundiales pero de pronto -por razones que el documental explica- metidos a químicos de laboratorio y siendo causantes debido a ello de miles de nacimientos de bebés con deformidades dolorosísimas de describir. La apelación a la Corte Europea de Derechos Humanos y al Art. 10 sobre la Libertad de Expresión y la subsiguiente campaña que el periódico llevó adelante obligó a que la destilería/laboratorio pagara indemnizaciones a cada familia. Asimismo, instó a que el gobierno -también por recomendación de esa Corte- aboliera la legislación cuyos requerimientos impedían a la prensa informar debidamente sobre causas que se estaban desarrollando en los tribunales de justicia. No está de más agregar que la Talidomida fue creada por científicos alemanes y se comercializaba en ese país como un medicamento euforizante .

La negligencia en comprobar los efectos que su ingesta podría tener sobre los embriones arrojó también en Alemania los lamentables resultados que muchos recordarán y el film muestra. El documental tiene, como parte de su subtítulo: “el último crimen de guerra del nazismo”, y es un gran homenaje a la prensa libre.

Jorge A. Sabatini

DNI 8.850.113



Neuquén