La Casa del Escritor de Cipolletti recibe visitas escolares para acercar la literatura a los chicos

Alumnos de la Escuela N°247 de Balsa Las Perlas participaron de una jornada en la Casa del Escritor. Foto: Municipio de Cipolletti.

La Casa del Escritor de Cipolletti abre sus puertas para realizar visitas guiadas destinadas a las escuelas con el objetivo de compartir con los más chicos la literatura local. Esta propuesta es impulsada por la Dirección General de Cultura y el Centro de Escritores.

En el marco de estas actividades, el 29 de mayo los alumnos de la Escuela Primaria N° 247 de Balsa Las Perlas recorrieron el espacio cultural ubicado en Fernández oro y España.

Desde la Coordinación de Casa del Escritor informaron que durante las visitas se comparte la historia del edificio, se brinda información de los autores y obras de la región y se realizan actividades como lecturas en grupo o juegos didácticos para que los chicos intercambien.

La iniciativa busca generar un espacio en el que las generaciones más jóvenes puedan conocer la producción literaria regional y el patrimonio cultural de la ciudad, como así también lograr que se acerquen a los libros y la escritura.

Sobre el edificio de La Casa del Escritor: desde 1905 hasta la actualidad

La Casa del Escritor funciona en un edificio histórico construido en 1905 por un empresa inglesa, durante la expansión de las vías de ferrocarril. Originalmente fue utilizada para el almacenamiento y distribución de cartas y encomiendas.

Luego de la privatización del servicio en 1993, el lugar quedó en desuso y sufrió un deterioro. En 1994, un grupo de escritores locales recuperó el espacio y lo transformó en un centro cultural que se dedica a la promoción de la literatura.

De ahí, el lugar se transformó en un punto de encuentro para escritores cipoleños que difunde la producción literaria. Además, fue declarada de interés cultural a nivel municipal y patrimonio histórico y cultural en la provincia.