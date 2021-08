Preocupa la pérdida de humedales en el país: «no hay protección de la biodiversidad»

En eso estamos (RN RADIO 89.3) dialogó hoy con Jonatan Baldiviezo, abogado en Derechos Humanos, Derecho Ambiental y en cuestiones urbanas; y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sobre la situación de los humedales en el país. "Aproximadamente el 21% de la superficie del país son humedales, y están siendo atacados por la expansión de las fronteras agrícolas, emprendimientos megamineros y construcciones. Y así disminuye la protección de la biodiversidad", aseguró. Escuchá la nota completa:

Escuchá más entrevistas como ésta en RN RADIO por FM 89.3 (en Neuquén Capital) o desde la web por rionegro.com.ar/radio

#AHORA | Jonatan Baldiviezo: "Este modelo económico extractivista no puede continuar. No podemos pensar que no hay límites ni consecuencias. Es momento de pensar en una transición a otros modelos económicos".



Escuchanos en https://t.co/IP2xUuwAJV o FM 89.3 en Neuquén.