Preocupación por demoras en el pago de asignaciones

La implementación del nuevo sistema de ANSES denominado CUNA impidió el normal pago de las Asignaciones Familiares, Asignación Universal por hijo, UVHI y SUAF de este mes. Desde la oficina de Roca señalaron que se debe a un problema técnico, pero advirtieron que las liquidaciones no se perderán.

Esta semana muchos beneficiarios manifestaron su enojo y también su preocupación ante la imposibilidad de cobrar las asignaciones y señalaron que hasta el momento desconocen en que fecha podrán acceder a ese dinero.

Desde Anses Roca explicaron que algunas asignaciones si se pudieron liquidar durante la semana, pero que restan otras que el sistema aún no terminó de cargar. "El sistema nuevo tiene que constatar que esté digitalizada toda la información y a partir de allí habilita el pago. Esta modalidad permitirá actualizar todos los datos y que el menor nunca deje de percibir el beneficio por inconveniente en la documentación".

Admitieron que desde que se implementó CUNA, a comienzo de mes, han tenido inconvenientes, pero que para la semana que viene ya tendría que estar normalizado. Quienes después del 28 aún tengan el pago deberán acercarse a la oficina de ANSES o que llamar al 130, "porque muchos casos fueron bancarizados", agregaron.

"Yo tenía fecha de cobro el jueves, pero todavía no me depositaron. Espero que el lunes este tema este solucionado porque realmente no podemos esperar, es un ingreso muy importante y más aún en este momento tan complicado", comentó Marcela Ruiz, beneficiaria de la Asignación Universal por hijo.