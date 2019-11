Ya tiene el visto bueno el primer presupuesto que ejecutará Arabela

La Legislatura se encamina al tratamiento en la sesión para el 25 de noviembre del presupuesto 2020, el paquete fiscal y, entre otras, la nueva ley de ministerios. El Plenario de Comisiones -con voto del oficialismo- otorgó este viernes dictámenes favorables a los distintos proyectos del oficialismo.

Curiosamente, la iniciativa no elevada y no programada derivó en un clima tenso. Ocurre que el Ejecutivo no elevó finalmente la reforma de la ley de Tierras pero, igualmente, representantes de los Pueblos Originarios se hicieron presentes, pudieron exponer en el Plenario y fueron muy críticos con los legisladores, sin diferenciar sus extracciones. Existieron momentos de tensión.

Luego, los parlamentarios se concentraron en los proyectos, comenzando con la reforma de la estructura ministerial requerida por la próxima gobernadora Arabela Carreras. La explicación correspondió a Rodrigo Buteler, futuro ministro de Gobierno y Comunidad. En su defensa, el hoy secretario de Medios explicó que la futura estructura “mantiene un esquema de continuidad y respeta las políticas públicas que se vienen desarrollando, pero incorpora políticas que están dispersas y necesitan priorizarse”. Mencionó a la “nueva secretaría de Planificación” que concentrará esas políticas que están dispersas en ministerios y así se tranforma en un área “primordial”.

Además, resaltó un enfoque prioritario en “la innovación tecnológica” y, por eso, se decidió “juntar todas las piezas que estaban desperdigadas para poder comenzar a trabajar en lo que será la modernización integral del Estado”.

Presupuesto y paquete

Lo siguió el titular de Economía, Agustín Domingo para explicar su presupuesto para el 2020, que ronda los 109.000 millones. Ratificó un esquema con un alza del 37 por ciento y se focalizó en el fuerte alza de los gastos de capital, especialmente por el Plan Castello.

También aludió a otras obras programadas con financiamiento de organismos internacionales -como el BID, Corporación Andina de Fomento o el Banco Mundial- y se prevé un aval adicional por parte de la Legislatura, que anticipa un debate puntual en el recinto. Afirmó que “los ingresos corrientes superan a los gastos corrientes”, por lo cual, explicó “la deuda exclusivamente por la obra pública”. Manifestó que su nivel está por debajo de las pautas de la ley de Responsabilidad Fiscal.

El paquete fiscal fue delineado por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Leandro Sferco. Explicó que los cambios para el 2020 están en “desgravar las actividades primarias de la cadena productiva y gravar solamente la última etapa productiva”, eliminando el impacto de Ingresos Brutos. Consideró que unos 65 mil contribuyentes tendrán bajas en sus alícuotas en el ejercicio del año próximo. Agregó que la implementación del monotributo unificado ya “ha traído grandes beneficios para 46 mil contribuyentes”.

Concesión río Escondido

Por su parte, las comisiones avanzaron en las reformas planteadas por el gobierno provincial en la concesión a Patagonia Energía SA para la central hidroelectrica en río Escondido, incorporando un nuevo plan de obras. El proyecto original preveía conectar El Bolsón con el Sistema Argentino de Interconexión de Electricidad (SADI).

El presidente del EPRE, Néstor Pérez expresó que esta iniciativa busca solucionar el problema de abastecimiento de energía de esa localidad andina. Informó que “con varias consultoras, las distribuidoras y la provincia del Chubut se llegó a la conclusión de que, realizando una obra desde un punto fuerte que hay en la Estación Transformadora en Chubut, a unos 30 kilómetros de El Bolsón, se puede tomar la potencia necesaria que esta localidad necesita”.

La oposición -esencialmente, el Frente de Todos- requirió un plazo mayor para expresar su postura a los distintos proyectos.