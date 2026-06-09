El fenómeno inmobiliario que conquista el norte de la Patagonia y revoluciona el mercado antes de su inauguración en Cipolletti

Con gran parte de los lotes y comercios vendidos, el masterplan que busca transformar el este de Cipolletti avanza con las primeras entregas este año. Render: WFS.

Durante años, el crecimiento urbano de Cipolletti avanzó hacia distintos sectores de la ciudad a través de loteos, barrios abiertos y urbanizaciones privadas. Sin embargo, la mayoría de esos desarrollos compartió una característica: la vivienda llegó primero y algunos de los servicios después.

En el este de Cipolletti, una desarrolladora apuesta a invertir esa lógica con un proyecto que busca integrar residencia, un centro comercial a cielo abierto con gastronomía, recreación y oficinas dentro de un mismo terreno.

Se trata de un masterplan de casi 25 hectáreas impulsado por WFS Desarrollos que reúne tres proyectos complementarios: el barrio privado El Origen, el centro comercial Weston Open Mall y el edificio corporativo Apex.

La iniciativa se emplaza sobre la calle Maestro Espinosa, en una de las zonas de mayor crecimiento de Cipolletti y donde actualmente se concentra una importante cantidad de barrios residenciales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Pablo Poblete, gerente comercial de WFS, explicó que la clave del proyecto fue evitar replicar modelos ya existentes. «Siempre apostamos a que el proyecto que hagamos no compita con el resto. La idea fue desarrollar algo completamente diferente», señaló.

Pablo Poblete, el gerente comercial de WFS junto al arquitecto y director del proyecto. Foto: Cecilia Maletti.

La propuesta apunta a construir una nueva centralidad urbana más cercana a un ecosistema integrado que a un barrio privado tradicional. El objetivo es que quienes vivan, trabajen o visiten el lugar puedan resolver buena parte de sus necesidades cotidianas sin salir de la zona y sin realizar largos desplazamientos.

El Origen: el barrio privado que apuesta a una infraestructura completa desde el primer día

La primera etapa del proyecto es El Origen, un barrio privado de Cipolletti que comenzará a entregar posesiones en diciembre de este año. El emprendimiento contempla más de 200 lotes desde 600 metros cuadrados y fue diseñado para ofrecer infraestructura completa desde el primer día.

Calles asfaltadas, red cloacal, alumbrado, gas, luz y espacios verdes forman parte de una obra que actualmente avanza a gran escala dentro del predio. «Nosotros hacemos proyectos llave en mano. Hasta que no está terminada toda la infraestructura no entregamos la posesión», sostuvo Poblete.

El portal de entrada al barrio privado contará con doble ingreso y seguridad. Render: WFS.

La decisión responde a una visión crítica sobre algunos desarrollos que históricamente se ejecutaron en la región. Según explicó, muchas urbanizaciones privadas fueron creciendo a partir de servicios mínimos y dejando determinadas obras para etapas posteriores, lo que en numerosos casos terminó demorando o dificultando su concreción.

En El Origen la apuesta fue distinta: entregar el barrio completamente terminado. La propuesta incluye una plaza central de casi 10.000 metros cuadrados, canchas deportivas, quinchos, senderos aeróbicos y espacios recreativos distribuidos en todo el predio.

Con las instalaciones de gas, luz y cloacas finalizadas, la desarrolladora se encuentra terminando de asfaltar las calles. Foto: Flor Salto.

Además, la forestación ocupa un lugar central dentro del proyecto. La desarrolladora prevé incorporar más de 7.700 plantas y especies vegetales, con el objetivo de consolidar espacios públicos de calidad y reforzar la identidad paisajística del lugar.

Nicolás Gasparini, arquitecto y jefe del proyecto, explicó que cada decisión fue tomada pensando en la experiencia cotidiana de quienes vivirán allí. «Buscamos que quien viva ahí se sienta cómodo y no se quiera mover del lugar», afirmó.

El centro del barrio tendrá un espacio verde que contará con circuito aeróbicos, canchas de deportes y áreas de descanso. Render: WFS.

Uno de los aspectos que destacan los impulsores es que el proyecto fue pensado más allá de los servicios básicos. El Origen contará con áreas deportivas, recreativas y de encuentro integradas al diseño urbano, con la intención de que los residentes encuentren dentro del barrio gran parte de las actividades que hoy suelen requerir desplazamientos hacia otros sectores de la ciudad.

Weston Open Mall: el shopping a cielo abierto que busca abastecer el este de Cipolletti

La segunda etapa del masterplan es Weston Open Mall, una propuesta que sus impulsores consideran una de las más innovadoras dentro del mercado inmobiliario regional. El proyecto se desarrollará sobre una parcela independiente de casi 9.000 metros cuadrados -entre el centro comercial y las oficinas- y funcionará como un shopping a cielo abierto con acceso para todo el público.

El complejo contará con 32 locales comerciales, ocho islas comerciales y tres grandes espacios gastronómicos, pensados para abastecer tanto a los futuros residentes del desarrollo como a quienes viven en los barrios de los alrededores.

Uno de los ingresos al shopping a cielo abierto que se espera su entrega en junio del 2028. Render: WFS.

Pero la intención va más allá de construir una galería comercial tradicional. «Lo pensamos como un shopping a cielo abierto», explicó Gasparini, al describir un formato que combinará comercios, gastronomía, servicios y espacios de encuentro dentro de un mismo recorrido.

La diferencia, según detalló el arquitecto, estará en la planificación integral del proyecto. «No son locales comerciales aleatorios. Antes de la inauguración ya habrá marcas instaladas y una propuesta comercial definida», aseguró.

Desde la empresa sostienen que la falta de oferta comercial en una de las zonas de mayor crecimiento residencial de Cipolletti fue uno de los principales motivos para impulsar esta etapa del desarrollo.

La desarrolladora avanza con la estructura de lo que será el nuevo centro comercial a cielo abierto de Cipolletti. Foto: Flor Salto.

Actualmente, quienes viven en los barrios ubicados en ese sector de la ciudad deben trasladarse hacia otros puntos para realizar compras, acceder a propuestas gastronómicas o resolver necesidades cotidianas. «No hay oferta comercial para abastecer toda esta área y eso fue una de las primeras necesidades que identificamos», indicó Poblete.

Además de los locales, el proyecto contempla estacionamiento de gran capacidad, seguridad privada, baños públicos, espacios verdes y sectores destinados a eventos y actividades recreativas.

La propuesta también busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para la ciudad. Según adelantaron sus desarrolladores, la idea es incorporar actividades culturales, eventos y propuestas gastronómicas que permitan mantener movimiento durante gran parte del día y extender la actividad más allá del horario comercial tradicional.

«Queremos que funcione como sucede en otras ciudades, donde las personas no solamente van a comprar, sino también a encontrarse, comer o pasar tiempo en espacios de calidad«, explicó Poblete al describir el concepto detrás de Weston Open Mall.

Apex: un edificio pensado para empresas y profesionales en Cipolletti

La tercera etapa del masterplan será Apex, un edificio corporativo que se integrará al paseo comercial y que buscará atraer empresas, estudios profesionales, consultorios y prestadores de servicios.

El edificio APEX es la tercer y última entrega del masterplan. Render: WFS.

El proyecto contempla 45 oficinas de distintas superficies, cuatro locales comerciales en planta baja y estacionamiento propio, dentro de un entorno pensado exclusivamente para actividades profesionales.

Para Poblete, la propuesta responde a una necesidad cada vez más visible en las ciudades en expansión: generar nuevos polos de actividad fuera de los centros tradicionales. «Queríamos descentralizar servicios. No hacer otro edificio más en el centro, sino generar un entorno donde trabajar resulte más cómodo y eficiente», explicó el gerente de WSF.

El ingreso al edificio APEX contará con una recepción. Render: WFS.

La iniciativa busca aprovechar una tendencia que se consolidó en distintos puntos del país, donde empresas y profesionales comienzan a instalarse en sectores con mejor accesibilidad, mayor disponibilidad de estacionamiento y servicios complementarios cercanos.

Uno de los diferenciales será justamente su integración con el resto del desarrollo. Quienes trabajen en Apex tendrán a pocos metros propuestas gastronómicas, comercios, espacios verdes y servicios, sin necesidad de trasladarse hacia otros puntos de la ciudad.

«El funcionamiento va a ser 100% profesional. Va a tener recepción, seguridad y una dinámica pensada para quienes trabajan ahí todos los días», Pablo Poblete, gerente comercial de WFS.

Gasparini explicó que el edificio forma parte de la lógica integral del proyecto. La intención es que vivienda, comercio y actividad profesional convivan en un mismo espacio, permitiendo reducir tiempos de traslado y favoreciendo una dinámica urbana más eficiente.

De esta manera, Apex completa la propuesta del masterplan y se convierte en la pieza destinada a consolidar una nueva centralidad urbana en uno de los sectores con mayor crecimiento de Cipolletti.

Diseño, seguridad y espacios verdes: las claves detrás del masterplan que busca transformar una zona de Cipolletti

Uno de los aspectos que más remarcan los responsables del proyecto es el trabajo realizado sobre el diseño urbano. Gasparini explicó que la intención fue construir una identidad propia para todo el desarrollo. «Se puede clasificar como arquitectura contemporánea de uso mixto, con un lenguaje internacional propio de desarrollos urbanos modernos. No responde a un estilo histórico, sino a una tendencia actual que busca funcionalidad, integración urbana y estética minimalista«, explicó y agregó: «En otras palabras, es un proyecto que apuesta por la modernidad y la mixtura de usos, con un diseño limpio y corporativo que se abre a la vida urbana mediante el paseo comercial».

En números 25 hectáreas Es la superficie total del masterplan que se construye en el este de Cipolletti y que integra tres desarrollos complementarios: el barrio privado El Origen, el paseo comercial Weston Open Mall y el edificio corporativo Apex.

Desde los portales de acceso hasta la iluminación, pasando por los espacios comunes y la disposición de los servicios, cada elemento fue pensado como parte de una misma experiencia. «Las farolas, los accesos, los espacios comunes y cada detalle fueron diseñados especialmente para el proyecto», señaló el arquitecto.

Incluso cuestiones operativas, como la recolección de residuos o la ubicación de determinados equipamientos, fueron incorporadas desde el inicio al proceso de planificación. La idea es que la infraestructura no solo funcione correctamente, sino que también contribuya a la calidad visual y urbana del conjunto.