Lo que necesitás saber sobre el dólar: cotizaciones del miércoles 26 de agosto 2026

La plaza cambiaria en Argentina transita la apertura, este miércoles 26 de agosto 2026, afirmando un sendero de previsibilidad nominal y reducida volatilidad en sus distintos canales de liquidación.

De acuerdo con los balances estadísticos del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción de moneda doméstica por la vía fiscal actúan como un amortiguador eficiente ante las exigencias de liquidez de fin de mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real.

Mientras que las operaciones con títulos públicos, a través del dólar MEP y el dólar CCL, abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Cotización del dólar oficial, MEP y CCL en el Banco Nación: miércoles 26 de agosto 2026

Ventanilla BNA minorista: abre a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta, sosteniendo el sendero de microajustes pautado por la autoridad monetaria.

abre a $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta, sosteniendo el sendero de microajustes pautado por la autoridad monetaria. Dólar tarjeta: se ubica en $1.989,00, contemplando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias como parámetro de referencia para consumos y servicios externos tras el vencimiento del Impuesto PAIS.

se ubica en $1.989,00, contemplando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias como parámetro de referencia para consumos y servicios externos tras el vencimiento del Impuesto PAIS. Mayorista comercial: se posiciona en $1.511,50 para liquidaciones interbancarias de comercio exterior.

El esquema, regulado por el Banco Nación (BNA), continúa aportando previsibilidad para la presupuestación de importaciones y la cancelación de compromisos comerciales.

Tendencia bursátil del dólar oficial, MEP y CCL en el circuito financiero: miércoles 26 de agosto 2026

Dólar MEP (Bolsa) : inicia la rueda en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) a $1.539,67, con una paridad técnica casi total frente al mostrador minorista.

: inicia la rueda en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) a $1.539,67, con una paridad técnica casi total frente al mostrador minorista. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : cotiza a $1.600,33, afianzándose como la vía legal idónea para transacciones corporativas con el exterior.

: cotiza a $1.600,33, afianzándose como la vía legal idónea para transacciones corporativas con el exterior. Dólar blue (Informal): opera en la City porteña a $1.545,00 para la compra y $1.565,00 para la venta, con un margen de dispersión acotado.

La marcada convergencia, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, refleja la ausencia de presiones devaluatorias de corto plazo, en el segmento de títulos soberanos.

Patagonia: el comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén este miércoles 26 de agosto 2026

Miércoles 26 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial se ofrece en el Banco Provincia a:

$1.470 para la compra.

$1.540 para la venta.

Miércoles 26 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia inicia a:

$1.475 para la compra.

$1.525 para la venta.

Análisis de coyuntura: los factores que alinean al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis de coyuntura sobre el que estamos trabajando evidencia que la calma en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde al esquema de disciplina monetaria y fiscal, aplicado por el Ministerio de Economía.

Los especialistas de la City destacan tres factores decisivos, que persisten en el tiempo: la política de emisión cero sin respaldo directo, la absorción periódica de liquidez mediante títulos del Tesoro en moneda nacional y el ingreso continuo de liquidaciones de exportación.

Esta combinación neutraliza los incentivos hacia el arbitraje financiero, y desalienta la cobertura especulativa en la recta final del mes.