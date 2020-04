Propuestas para ver, hacer y divertirse en casa

Música

Músicos neuquinos en concierto

Continúa el ciclo de conciertos online de la Escuela Superior de Música de Neuquén. Participarán profesores de la escuela, músicos que alguna vez tocaron o dieron alguna capacitación en la institución que viven en la Argentina y en otros lugares del mundo como Italia, España, Palestina, Paraguay, Uruguay, Alemania, etc. Todos participan ad honorem de esta iniciativa que hoy tendrá como protagonistas a Martín Kutnowski, Mina Jang, Nora Buschmann, Daniela González, Mariela Aparicio Yuja, Sonja y David Adams. Mañana será el turno de Ceci Menéndez, Marcos Archetti, Jonatan Pelliza, Nilbelys Peraza y Sigesmundo Romero. Las transmisiones serán desde la cuenta de Instagram de la Escuela Superior de Música de Neuquén: @escuelademuicanqn.

Genesis comparte conciertos

La banda británica Genesis comenzó a subir a su canal oficial de YouTube históricos conciertos completos brindados entre 1982 y 2007, a razón de uno cada sábado hasta el 16 de mayo. Se trata del “Genesis Film Festival 2020”, que no sólo sigue en la línea de lo iniciado por grupos como Pink Floyd, Metallica, Radiohead o Grateful Dead, para animar a los fans durante el confinamiento obligado por la pandemia de coronavirus, sino que anticipa la gira reunión que el grupo planea para noviembre de este año. Con acceso libre y gratuito, el trío, conformado por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks, comparte en primera instancia “Three Sides Live”, de 1982, registrado durante la gira presentación del disco “Abacab”, de 1981.

Una canción

Attaque 77, la reconocida banda de rock argentino que lleva más de tres décadas en los escenarios, presentó el nuevo videoclip de “Una canción”, que integra su disco de estudio “Triángulo de fuerza” y que está disponible en todas las plataformas digitales. Puede escucharse en http://smarturl.it/AUnaCancion

Festival benéfico

La compañía Warner Music Group lleva a cabo el PlayOn Fest, su primer festival musical virtual, que se realiza desde ayer y hasta el domingo, desde las 13, y consistirá en la publicación de famosas actuaciones de Ed Sheeran, Bruno Mars y Green Day, entre otros artistas, a beneficio del Fondo Solidario de Respuesta contra la Covid-19, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de presentaciones de figuras entre quienes también destacan David Guetta, Coldplay, Cardi B, Janelle Monáe, Pablo Alborán y Twenty One Pilots, en festivales como Coachella, Lollapalooza, Primera Sound, Rock in Río, o en escenarios como la Sydney Opera House, el Apollo Theater o The 02 Arena, de Londres, entre otros.

La realización de este encuentro musical es posible a partir de la decisión de la empresa de abrir sus archivos y ponerlos a disposición del público en el canal de YouTube de Songkick. El festival sólo podrá ser seguido de forma virtual y la información de los horarios está disponible en la página www.playonfest.com.

Cine

Homeless

Al estallar la mayor crisis financiera de la historia, un grupo de vagabundos se enfrenta a la dictadura de la última corporación existente, con la misión de reestablecer el sistema que tanto detestan y así recuperar su hogar bajo el puente. Se trata de una producción chilena de José Ignacio Navarro, Jorge Campusano y Santiago O’Ryan. Para ver hoy a las 22, por Cine.Ar TV, y por Cine.Ar Play durante una semana, gratis.

Yellow Submarine

La película animada “Yellow Submarine”, de Los Beatles, estrenada en el año 1968, estará disponible desde hoy en el canal oficial del popular cuarteto de Liverpool en YouTube.

Madre

El argentino Amin Yoma acaba de estrenar, gratis y en el canal de terror de YouTube “Watch Movies Now!” su thriller psicológico “Madre”. En el filme, un matrimonio atraviesa un fuerte conflicto debido a la obsesión de la mujer por quedar embarazada; ninguno de los dos tiene problemas de fertilidad y la presión que Adela (Florencia Benítez) siente es tal que comienza a perder la razón. Ayudada por una vecina psicóloga e impulsada por las visiones de un tarotista, comienza a enfrentar una situación que se le va de las manos al encontrar que su marido Hernán no es como se mostraba ante ella.

Tóxico

La ópera prima de Ariel Martínez Herrera cuenta la historia de Laura y Augusto, que huyen de una pandemia de insomnio en su motorhome y a medida que se alejan es cada vez más difícil diferenciar realidad de sueño. El guión es del mismo director quien contó con trabajos de Jazmín Stuart y Agustín Rittano. Para ver hoy a las 22, por Cine.Ar TV, y por Cine.Ar Play durante una semana, gratis.

Niña mamá

La directora Andrea Testa, una trabajadora de hospital y miembros del equipo de investigación del documental “Niña mamá” brindarán a una charla debate sobre el filme hoy a las 21, a través de Instagram Live. El encuentro virtual se realizará a través del perfil @nmpelicula, cuenta que la cinta tiene en esa red social. Además de Testa, estará para dialogar Andrea Perner, trabajadora social del Hospital Bocalandro. “Niña mamá” se encuentra en alquiler en la plataforma Vimeo a 1 dólar. La totalidad de lo recaudado será donado a los dos hospitales bonaerenses en donde fue rodado el filme. El link de ingreso es https://vimeo.com/ondemand/ninamama y para acceder al filme deberá crearse un usuario en la plataforma y pagar mediante tarjeta de crédito.

Teatro

Ella en mi cabeza

La temporada teatral La Plaza Online continuará hoy sábado desde las 20:30 (disponible por 24 horas), con la emisión en formato streaming de “Ella en mi cabeza”, obra escrita y dirigida por Oscar Martínez, que cuenta con las actuaciones de Julio Chávez, Juan Leyrado y Natalia Lobo. Las funciones se transmiten en forma gratuita con un incentivo para donaciones voluntarias y directas hacia la Cruz Roja Argentina. Además, el segmento “Camarines virtuales” propone conocer el detrás de escena de cada función en forma previa de cada función.

“Las amargas lágrimas de Petra von Kant”

La obra “Las amarga lágrimas de Petra von Kant”, de Rainer Werner Fassbinder, éxito de crítica y público durante la temporada anterior en el Complejo Teatral de Buenos Aires, podrá verse hoy, a las 20, en la plataforma #Culturaencasa. La pieza remite al cine del alemán Fassbinder y un mundo femenino y claustrofóbico en el que la protagonista, una mujer al borde de sí misma, ama a Karin con una pasión que no puede comprender, mientras Karin, joven oportunista, ama a Petra a su modo, pero no sabe muy bien cómo responder a esa fidelidad obsesiva. El verdadero amor, Marlene, carece de palabras, está a la vista y no se la reconoce; se es tan cruel con lo que no se sabe escuchar que el precio a pagar por ello puede ser la soledad más terrible. El elenco está integrado por Muriel Santa Ana, Belén Blanco, Marita Ballesteros, Dolores Ocampo, Miriam Odorico y Victoria Gil Gaertner.

Tevé

Tu parte del trato

Dentro de un ciclo de series argentinas de los últimos tiempos señal de cable TBS emitirá el lunes próximo “Tu parte del trato”, thriller psicológico escrito por Guillermo Amoedo y dirigido por Jorge Nisco, con Nicolás Cabré, Jazmín Stuart y Eleonora Wexler. En ocho episodios se desarrolla la trama de un pacto sangriento entre Carlos, Patricia y María.

“Unísono”

El músico y productor Gustavo Santaolla presentará hoy, a las 20:30, por la TV Pública la quinta emisión de “Unísono”, una propuesta federal del Instituto Nacional de la Música (Inamu), donde grupos y solistas de todas las provincias argentinas comparten su música desde sus hogares para acompañar al público en tiempos de cuarentena. Esta nueva entrega que contará con Confluencia y Viejo Truco de La Rioja y Rudy y Camerata Córdoba de la provincia mediterránea. También participarán del ciclo Opus Nigru y Flavia Calderón Trío de San Luis. y Lunagua y La Posadas Jug Band de Misiones.

Para chicos

Festi Kids

Magdalena Fleitas, los Raviolis, los Mariaelenos y los Tutu serán algunos de los artistas que animarán el “Festi Kids en Casa”, el primer festival infantil online gratuito con transmisión en vivo de Argentina, que se transmitirá por Facebook Live hoy, el 2 y 9 de mayo. Cuatro bandas de música, para niños y niñas, actuarán todos los sábados a las 16, por Facebook Live a través de la página oficial del Festival, con la conducción de Mecache (Líder de Mecache Rock). Hoy, a las 16, se presentará un Homenaje a María Elena Walsh en el que tocarán en vivo Magdalena Fleitas, The Marielenos, Los Rockan y Pim Pau. La fecha contará con Esteban Morgado y Julia Zenko como invitados especiales.

#HagaloUdMismo

El Museo de Arte Contemporáneo de Rosario propone #HagaloUdMismo, un proyecto didáctico y lúdico orientado a los chicos y sus familias, para crear, aprender y compartir durante el aislamiento social obligatorio. Se trata de cuadernos didácticos para crear obras de arte a partir de la colección del museo, “sin instrucciones ni condicionamientos salvo la imaginación como premisa”, informan en las redes. Son cuadernillos para imprimir y trabajar con los recursos que se tengan en el hogar: “lápices, fibras, cartón, fotos, temperas o tijera”. Se pueden descargar los “cuadernos didácticos para crear tu propia obra de arte” en http://castagninomacro.org/page/noticias/id/191/title/H%C3%A1galo+Ud.+mismo.

Arte

Performance

En una resignificación de la experiencia que realizó en 1970 bajo el nombre de “Time”, el artista conceptual David Lamelas reunió por medio de una videoconferencia en Zoom a veinte personas de distintas nacionalidades y diferentes puntos del planeta para que interactúen en simultáneo a través de la palabra y la gestualidad. Se trata de un ejercicio donde cada participante, como un músico en una orquesta, dice en qué ciudad está, el horario y luego se queda observando al resto en su pantalla de videoconferencia. A lo largo de la puesta se producen silencios, incomodidades, sonrisas y pensamientos que se hacen patentes. Cada uno de los participantes se expresa en el idioma materno y luego en inglés, como lengua común. Se puede acceder a la experiencia a través del link https://www.youtube.com/watch?v=X-rPsW1HQJc

Cultura en Casa

Diversas propuestas de artes visuales que incluyen nombres como Marcela Sinclair, Dani Umpi, Mónica Girón, Liliana Porter y Pablo La Padula, entre otros, se sumaron a la web Cultura en Casa, que reúne una extensa programación cultural, de forma online y gratuita. “Destacado audiovisual” reunirá una selección especial de películas y documentales, entre ellas, “Blanchot en Buenos Aires (o la escritura por venir)”, de Syd Krochmalny, dedicada a un proyecto inédito que Alberto Greco le encargó por carta a Ricardo Carreira, así como “Todo lo que veo es mío”, de Mariano Galperín y Román Podolsky, película inspirada en la estadía del artista francés Marcel Duchamp en Buenos Aires entre 1918 y 1919. Se podrá presenciar además vía web “Teatro de primera mano para tiempos nuevos”, de Liliana Porter y Ana Tiscornia, una obra a distancia filmada en teléfonos celulares, realizada en marzo de 2020,

Asimismo, el dúo Lolo y Lauti, Marcela Sinclair, Mónica Girón y Pablo La Padula serán los invitados al ciclo “Artistas en primera persona”, en los que dan a conocer sus modos de trabajo y sus recomendaciones de obras, artistas y actividades para explorar desde casa.

La sección Videoarte invita a recorrer exposiciones pasadas de destacados artistas, como “Delirios de grandeza” de Ramiro Quesada Pons en la galería Miranda Bosch, “Obra en proceso” de Guido Yannitto en Gachi Prieto o “Éter Brillante Atmósfera Opaca” de Karina Peisajovich en Herlitzka Faria.

La programación cultural y las diferentes propuestas se pueden consultar en www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa.

Danza

Contemporánea

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea, de la Dirección Nacional de Organismos Estables de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura y bajo la dirección de Margarita Fernández, invita a disfrutar desde el hogar obras, clases y tutoriales que están disponibles en sus redes sociales hasta el lunes próximo.

Las obras están disponibles en YouTube, Facebook e Instagram y son las siguientes: “Monte, tierra cautiva”, de Ramiro Soñez; “México 564”, de Daniel Payero; Clase: “Investigación en la técnica clásica”, por Victoria Viverti; Clase: “Movete en casa”, por Agustina Sario y el tutorial “Anda suelto, quédate en casa…”, con marionetas y retablo de la obra “El mal menor”, por Federico “Machi” Romero, técnico realizador en dispositivos escénicos de la CNDC y sus hijos, más la colaboración de Amaru Romero Núñez.