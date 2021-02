Protesta de petroleros: "no tienen tiempo ni para ir al baño"

El sindicato fuerte del petróleo, el de Petroleros Privados comandado por Guillermo Pereyra, rompió el acuerdo de paz que se había firmado en octubre y junto con la exigencia de que se regrese a las dotaciones de trabajo que regían antes del acuerdo de Sustentabilidad y Reactivación de Vaca Muerta, se denunció que los operarios enfrentan hoy una situación que roza la explotación laboral.

Así lo aseguró el secretario administrativo del gremio, Marcelo Rucci, en declaraciones a Telefé Neuquén quien explicó que "la gente prácticamente no puede ir a comer, van a comer a las cuatro de la tarde, porque entre fractura y fractura tienen cinco o diez minutos, no los dejan ir a comer porque no pueden, no pueden ni ir al baño".

Y remarcó que "los petroleros fuimos unos de los pocos que le pusimos el hombro con el plan de Sustentabilidad y Empleo, con el artículo 223 bis, y hoy están prácticamente explotados".

El dirigente explicó que desde esta mañana el gremio inició un plan de lucha en los diversos yacimientos de YPF de Vaca Muerta y la zona en general, en donde detalló que "no se hicieron paros sino asambleas en las que escuchamos a los compañeros que nos cuentan estas cosas que ya sabíamos por los delegados".

Rucci indicó que el reclamo no es nuevo para YPF sino que "hemos venido hablado un montón de veces pero sin ninguna respuesta. De hecho ayer a la tarde tuvimos una reunión con YPF que siguen parados en una postura donde quiere cargar en los trabajadores petroleros un esfuerzo que ya es demasiado".

El directivo explicó que "vamos a continuar haciendo los trabajos que se puedan hacer, porque les han adosado una cantidad de trabajo impresionante con menos cantidad de gente y es imposible hacerlo. Y lo vemos en la cantidad de compañeros que caen a la obra social con problemas de columna, con problemas de enfermedades".

El reclamo del gremio es dejar las dotaciones reducidas que marcó el acuerdo de Sustentabilidad y volver a los diagramas que regían antes ya que Rucci indicó que "de tener antes de la pandemia 6 ó 7 fracturas con una determinada cantidad de gente hoy tenemos el doble con menos gente".

Y enfatizó que "explotan a los compañeros que están trabajando cuando hay gente en la casa, hay unos 2500 compañeros en la casa. Por eso lo que queremos es que se normalicen las dotaciones para que también estos compañeros vuelvan al trabajo".

Rucci señaló que "no se olviden que venimos desde marzo con una reducción de salarios importantísima, con dotaciones mínimas en los yacimientos. Nosotros pusimos de nuestra parte todo para que los equipos empiecen a salir y la actividad se empiece a salir a flote, pero vemos que cada vez es peor, cada vez la condición de los trabajadores es mucho peor".

Y anticipó que hasta tanto tengan una respuesta continuarán con las asambleas, recorriendo los diversos yacimientos y generando una suerte de paros virtuales mientras duran los encuentros.