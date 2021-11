Protesta en la casa de Di Tella: repudio del Deliberante y denuncia penal a los comerciantes

Los dueños de un patio cervecero de Cipolletti fueron a protestar a la casa del intendente Claudio Di Tella luego de sufrir la segunda clausura del local en menos de un mes. Los propietarios se quedaron hasta pasada la medianoche afuera de la casa del médico y esta mañana fueron al área de Fiscalización para resolver el cierre de comercio Cano, ubicado sobre calle Alem. Es la segunda clausura del patio cervecero por ruidos molestos.

“Abrió el 3 de septiembre y ya tuvimos llamados de atención y actas de infracción. Los vecinos se reunieron el Concejo Deliberante y conmigo. Lo clausuraron una vez y volvieron a repetir y por eso el área de Comercio fue y se lo volvió a clausurar por ruidos molestos”, indicó Di Tella quien aseguró que se hicieron las mediciones para constatar que el comercio no respetó los límites. Agregó que es con el único comercio gastronómico que han tenido inconvenientes.

Di Tella cuestionó la forma de protesta de los propietarios del lugar. No es la primera vez que comerciantes se dirigen a la vivienda particular del intendente para reclamar. “El problema es que motorizar el tema de venir a mi casa a reclamar. Yo no voy atender a nadie en mi casa porque no es mi lugar de trabajo. Me preocupa sobre todo de la forma agresiva que vienen. No solamente molesta a mi familia y a mi, sino a los vecinos también” manifestó.

Sobre la clausura fue contundente: “Acá no clausuramos porque sí, se clausura porque hicieron las cosas mal. No volví a tener contactos con ellos y menos lo voy hacer en estas circunstancias”, señaló.

Dos antecedentes

No es la primera vez que Di Tella sufre una manifestación por parte de comerciantes en su vivienda. Lo hicieron el año pasado, con una caravana, cuando la gobernadora Arabela Carreras, decidió volver a Fase 1 por el rebrote de covid, en agosto del año de 2020. Al día siguiente, la mandataria tuvo que dar marcha atrás con la medida por las protestas en casi todas las localidades rionegrinas.

También ocurrió con ciudadanos que se oponían al a la cuarentena de nueve días que se fijó por parte del gobierno nacional en abril de este año. Muchos de los autoconvocados eran comerciantes.

Desde el municipio confirmaron que se presentará una denuncia penal por amenazas contra uno de los propietarios del patio cervecero. “Amenazaron a una empleada que estuvo en la clausura y por eso se va a radicar una denuncia en el Ministerio Publico Fiscal”, indicaron.

Desde el Concejo Deliberante repudiaron “los actos intimidatorios”. En un comunicado la presidenta del cuerpo Silvana Larralde remarcó que el reclamo debe ser por las vías administrativas. Todo el cuerpo legislativo firmó el comunicado en repudio a la protesta.

“Desde este Concejo Deliberante y desde el Municipio de Cipolletti queremos remarcar que siempre acompañamos a los comerciantes que realizan su actividad con total normalidad y bajo las reglamentaciones que exige el Código de Comercio de nuestra ciudad. Es por eso que repudio de manera vehemente este tipo de hechos intimidatorios que se produjeron frente a la vivienda del Intendente Claudio Di Tella. Considero que los reclamos deben realizarse en los lugares correspondientes y no personalizar las decisiones tomadas por esta Municipalidad, ni por ningún otro Organismo Público”.