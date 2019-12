Puesto Rojas y Río Atuel suman desarrollos

La actividad de la ex Andes Energía, Phoenix Global Resources, durante el tercer trimestre fue en línea con la estrategia de reorientar su portfolio para concentrar sus recursos en el desarrollo de los no convencionales. Además de Mata Mora, la empresa destinó sus recursos para ampliar su apuesta al no convencional en otros dos bloques de la Cuenca Neuquina.

En el área Río Atuel, la firma terminó la perforación del pozo ML.X-1001 y entró en producción en octubre. Actualmente, el pozo está en etapa de flowback y comenzó la etapa de evaluación.

Se espera que los resultados del pozo sirvan como punto de partida para trabajar la estrategia de desarrollo del bloque y, además, den inicio a la tercera fase que será con nuevo pozo planificado para el 2020.

En Puesto Rojas, la compañía completó los pozos CDM-3014, CDM-3011 y CDM-3025 en la formación Agrio. Además, los pozos CDM-3007 y CDM-3012, que habían sido perforados como parte de la campaña de perforación y terminación de 2018, también fueron recompletados en la formación Agrio.

Las expectativas de producción de los tres pozos recientemente completados se ajustaron a la baja debido a la combinación de tres factores: la respuesta del reservorio, una producción más baja de la esperada y a los recortes de producción que se realizaron por una limitada calidad de manejo de gas.

Como consecuencia, la compañía inició un proyecto de gas a electricidad en Puesto Rojas para aprovechar el gas asociado y poder continuar con el proyecto.