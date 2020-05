Qué actividades y servicios funcionan este feriado en Bariloche

El feriado de este lunes 25 de Mayo tendrá una actividad comercial y de servicios limitada en Bariloche, también afectados por la cuarentena.

La municipalidad informó que hoy no se prestará el servicio de recolección de residuos en la ciudad, debido al feriado nacional, por lo que la Secretaría de Servicios solicitó no sacar los residuos si no se dispone de cesto con tapa, para evitar la acumulación de bolsas en la calle y la dispersión de basura por parte de animales.

Por la cuarentena, las oficinas municipales y de organismos públicos permanecían cerradas por lo que en estos ámbitos no habrá variaciones hoy.

El cronograma de entregas de leña del plan calor en los barrios sin gas de red, queda suspendido hoy por el feriado y se retoma mañana con la continuidad en los barrios Nuestras Malvinas y Nahuel Hue.

Los bancos no abren ni atienden por el sistema de turnos que se instrumentó desde hace varias semanas.

Respecto a los comercios no hay limitantes hoy, excepto que solo se permite atender a las personas con la terminación de DNI en números impares (1, 3, 5, 7 y 9).

La resolución municipal Nº1026 que habilitó los comercios de productos no esenciales y otros rubros a partir del 11 y 13 de mayo, no establece aclaraciones respecto de los feriados como sí lo hizo a nivel provincial para otras ciudades el decreto gubernamental.

En la normativa local, sí se aclara que los feriados no pueden abrir las peluquerías, centros de belleza y estética, y tampoco pueden desplazarse para trabajar el personal doméstico ni los jardineros y parquistas.

Los servicios take a way y de delivery de cafeterías, casas de comidas, restaurantes y rotiserías están habilitados de lunes a lunes, sin restricción.