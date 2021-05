¿Que consecuencias genera para el país no pagar al Club de París?

El ministro Guzmán busca ganar tiempo para acordar con los acreedores. Nada se habla sobre un posible plan económico.

Hoy vencen 2.419 millones de dólares -entre capital e intereses- de la deuda con el Club de París. Aunque aún queda un margen de 60 días que tiene el país, como período de gracia que está fijado en el contrato, si no hay acuerdo o cancelación de estos compromisos en este período, el 1 de agosto la Argentina ingresaría en un nuevo default soberano para los mercados internacionales.

¿Qué significa volver a quedar fuera del mundo financiero?

Lo primero que hay que mencionar es que un acuerdo con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una condición necesaria para poder salir de esta crisis económica que vive el país. Pero claramente, no es suficiente. Sin un plan económico que de certezas -que hasta la fecha el Gobierno no lo ha presentado- las inversiones no llegarán y la generación de empleo seguirá postergándose y con ello la mejora de los indicadores de pobreza tan ansiada por todos.

Argentina ya esta fuera de la órbita de los grandes inversores. Los fondos siguen llegando a países donde existe algún grado de previsibilidad económica y jurídica, dos atributos de los que carece hoy el país.

Ingresar en default, sin dudas profundizará la actual crisis económica y social.

No solo el Estado argentino quedará marginado del financiamiento internacional, las empresas privadas que se nutren de créditos para poder desarrollarse deberán pagar tasas internacionales que son inviables de afrontar para cualquier tipo de industria. Esto determinará una menor inversión lo que impactará en la mano de obra a demandar.

Con relación al bolsillo del consumidor, si bien hablar del FMI o del Club de París queda lejos para el hombre de a pie, esta claro que en este escenario se verá perjudicado ya que la tasa de interés no podrá bajar. Tarjetas de créditos, créditos bancarios e hipotecarios, entre otros, seguirán representando un peso importante -e inaccesible para la mayoría- dentro de los sueldos, tal como viene siendo -en el mejor de los casos- en la actualidad.