Qué dijo Gallardo del empate de River ante Paranaense

Luego de la igualdad 1 a 1 en Curitiba contra Athletico Paranaense, el entrenador de River analizó el partido de cara al cotejo de vuelta, que se disputará en el estadio de Independiente, por octavos de final de la Libertadores.

Marcelo Gallardo se mostró conforme con el rendimiento de su equipo pero caliente por el resultado. El primer tiempo del Millo fue de lo mejor tras el parate por la pandemia y el técnico declaró en ese sentido.

“Fuimos un equipo dominador de la pelota y el espacio. Tuvimos algunas alternativas para abrir el marcador, pero no pudimos y en el segundo tiempo nos encontramos con un gol inesperado, nos movilizó un poco. Intentamos siempre con la idea de ir ocupando el terreno y el frente de ataque contra un equipo que se cerró muy bien”, dijo el Muñeco.

Gallardo puso todo en la balanza y comentó: “Nos quedamos con un sabor amargo porque podríamos haber ganado el partido. Nos vamos con un empate y un gol de visitante, tenemos una buena perspectiva para la vuelta. No me inquieta la falta de gol de los delanteros, sí me inquieta que hoy no pudimos darle terminación a lo que produjimos”.

🗣 “Sabor amargo” Así definió Marcelo Gallardo el empate de River ante Athletico Paranaense en la #LIBERTADORESxESPN. pic.twitter.com/2ZuxzLxCTC — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2020