Las Leonas derrotaron a Escocia y se clasificaron a la segunda ronda del Mundial de Hockey

Con la victoria, las Leonas llegaron a los 7 puntos y esperan por otro resultado para confirmar si avanzan como primeras de grupo.

Este miércoles, Las Leonas cerraron la primera fase del Mundial de Hockey con una importante victoria ante Escocia. El seleccionado argentino femenino derrotó por 2-0 al combinado europeo por la tercera fecha y avanzó a la segunda ronda.

Las dirigidas por Fernando Ferrara se pusieron rápidamente arriba en el marcador. A los 8 minutos de partido, Majo Granatto tomó el rebote que dejó la arquera luego de un córner corto y puso el 1-0.

¡MAJO APROVECHÓ EL REBOTE Y ADENTRO! Tras el córner corto de Las Leonas, María Granatto estuvo atenta a la reacción de la arquera y abrió el marcador a los 11' del primer cuarto del cruce frente a Escocia.



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El segundo gol llegó en el tercer cuarto. Otra vez la gran Majo Granatto fue la protagonista, tirando el centro y Lara Casas desvió la pelota para marcar el definitivo 2-0.

¡GOLAZO DE LAS LEONAS! Conexión Granatto – Casas para sellar un jugadón y el 2-0 parcial de Argentina sobre Escocia en el Mundial de Hockey.



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Con este resultado, las Leonas llegaron a la suma de 7 puntos, tras el empate 1-1 en el debut contra Estados Unidos y la victoria sufrida ante Alemania por 3-2. Ya se clasificó a la segunda ronda de la cita mundialista, pero deberá esperar al partido entre Estados Unidos-Alemania para definir si pasa como 1° o 2° de grupo.

En la próxima instancia, la Copa del Mundo estrenará un inédito formato. Las Leonas jugarán otra fase de grupos junto a otros tres equipos: el otro clasificado de esta zona y los dos mejores del grupo C, que se definirá este jueves.

Pero solo jugará dos partidos: contra los clasificados del C, ya que se arrastrarán los puntos del resultado del partido que jugaron contra el otro clasificado.

Por otro lado, los Leones se jugarán la clasificación este jueves, cuando se midan desde las 7:30 (hora Argentina) ante Nueva Zelanda. Si el seleccionado masculino, empata o gana, se meterá como segundo de grupo a la segunda ronda.