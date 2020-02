Qué dijo Priseajniuc, el nuevo DT de Cipolletti

Sergio Priseajniuc transmite tranquilidad cuando habla. De forma pausada explicó sus conceptos ante cada pregunta de Río Negro para esta nota. Pero dentro de la cancha se transforma, cada indicación es enérgica y vehemente. Casi como si fuera un partido por los puntos, así vivió el entrenador su primera práctica en Cipolletti.

El DT llegó el martes por la tarde a la ciudad junto al preparador físico Luciano Giusti y ambos empezaron su gestión ayer por la mañana con el entrenamiento matutino.

La dura goleada sufrida ante Olimpo sigue fresca pero el principal objetivo es pasar rápido la página.

“Los jugadores se van recuperando del resultado que padecieron de local, se están reponiendo en lo mental. Van asimilando y tomando conciencia, no es solamente reconocer que no fue la tarde y que quizás se falló en la actitud. Además, es importante que no vuelva a pasar, que sirva como experiencia”, señaló Priseajniuc al respecto.

Más allá de hacer hincapié en el factor anímico, el flamante técnico albinegro no descuida el aspecto táctico con la mente puesta en su debut del domingo ante Huracán Las Heras en Mendoza. En su primera práctica alineó a los defensores del plantel para realizar trabajos de retroceso y rechazos de lanzamientos aéreos.

“Ya hemos empezado a armar el dibujo y buscamos que se entienda lo que queremos en la faz defensiva. Hoy seguiremos con esa línea. El viernes trabajaremos en la parte de mitad de cancha hacia adelante. No hay mucho tiempo para el domingo pero trataremos que las cosas salgan de la mejor manera”, aseguró Priseajniuc.

El DT trabajó especialmente con la última línea del equipo. Hoy repetirá los ensayos defensivos.

Cipolletti es el equipo más goleado de la Zona 2 del Federal A con 27 tantos en contra. Aunque reconoce la importancia de mejorar esos números, el DT rosarino aclaró que haber iniciado apuntando a esta faceta tiene que ver con su método de planificación semanal.

“El trabajo línea por línea es parte de mi estilo. La idea es que sirva para crear un funcionamiento global. Trabajar con la defensa también nos va a servir para bajar esa estadística negativa”, afirmó.

Sobre el 0-5 con Olimpo, el entrenador opinó: “Hay muchos factores que te pueden llevar a perder un partido así. Puede pasar que sucedan distracciones, desconcentraciones y falta de reacción. Una situación así se revierte con trabajo e inteligencia”.

El Albinegro está noveno en la tabla con 23 puntos a tres del sexto Sansinena. “El objetivo es llegar a la zona de clasificación y no estamos muy lejos. Hay que ir partido a partido”, indicó el DT.

Huracán Las Heras, rival del domingo (17:30 horas), tiene 32 puntos y es uno de los escoltas del líder Maipú que lleva 34.

“Será difícil como la mayoría de los rivales del Federal A. Hay que trabajarlo estos días, no es imposible. Debemos salir a buscarlo y estar concentrados. Tenemos que hacer un planteo inteligente”, comentó Priseajniuc.

Lo que le queda por delante 10 partidos, como mínimo, le restan a Cipo en el semestre. Nueve del Federal A y el cruce de Copa Argentina con Colón.

Entre 2017 y 2018, el entrenador estuvo un tiempo alejado de las canchas por un cáncer al que pudo ganarle la batalla. Prefirió ser reservado al ser consultado por el tema pero de todas maneras expresó: “Si hubo un problema de salud ya está solucionado. Estoy apto para desarrollar este trabajo normalmente, si estoy acá es porque puedo hacerlo”.

Además, agregó lo que aprendió tras ese duro momento. “Hay que mirar para adelante, afrontar los problemas y ser positivo. Todo se puede superar, soy una persona optimista y eso le quiero transmitir a los jugadores, que lo tomen como ejemplo”.

Tras la salida de Gustavo Coronel, el Albinegro comenzó ayer una nueva era.