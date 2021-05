Qué explicaciones dio el pasajero que volvió con coronavirus de Miami y fue detenido en Ezeiza

El joven detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza el domingo último tras llegar desde Miami aseguró hoy ante la justicia que había advertido su situación ante la compañía aérea con la cual se trasladó, y afirmó que obró de buena fe siguiendo los pasos que le indicó el seguro de su tarjeta de crédito.

Santiago Solans Portillo (29), quien se encuentra aislado y detenido en un hotel del centro porteño, se negó a declarar en indagatoria, pero a través de su abogado defensor presentó un escrito en el que negó las acusaciones en su contra y reclamó ser excarcelado, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.

La indagatoria, desarrollada a través de la plataforma virtual Zoom, fue convocada el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien ahora deberá definir la situación procesal de Solans Portillo.

El acusado aseguró que antes de emprender su regreso a la Argentina se realizó el test PCR para cumplir con los protocolos exigidos por los países y las distintas aerolíneas, y el resultado fue positivo.

Ante esa situación, aseguró que consultó con el seguro de su tarjeta de crédito qué es lo que debía hacer y dijo que le indicaron que podía tratarse de un “falso positivo” por lo que le mandaron un médico para que emitiera un certificado que indicara si estaba en condiciones de viajar.

En el escrito aseguró que toda esta situación había sido informada a la compañía American Airlines y que de todas formas se le permitió viajar. Sin embargo, no explicó por qué no había informado del PCR positivo en la declaración jurada que debió presentar ante la Dirección Nacional de Migraciones y por qué no informó que tenía fiebre.

De la presentación realizada por la defensa del imputado se desprende que actuó guiado por una compañía de seguros (la de su tarjeta de crédito) que le habría indicado los pasos a seguir para que volviera al país y evitar, así, tener que costear una eventual internación en Estados Unidos.

Solans Portillo, licenciado en comercio exterior, está acusado de haber viajado a la Argentina sabiendo que tenía coronavirus y de haber omitido dar cuenta de los síntomas que lo aquejaban.

Fue detenido el domingo pasado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por ocultar un análisis en el que se le detectó coronavirus, y en su lugar presentar un certificado médico que decía que no tenía síntomas compatibles con la Covid-19, informó la Dirección Nacional de Migraciones.

Migraciones detectó al hombre de 29 años a través de las cámaras térmicas que el organismo dependiente del Ministerio del Interior instaló en Ezeiza cuando comenzó la pandemia.

Antes de abandonar el aeropuerto de Ezeiza, ese mismo día Solans Portillo fue sometido al test que deben realizarse todos aquellos ingresen al territorio nacional, el cual corroboró que tenía coronavirus.

El delito que se le imputa es la violación del artículo 202 del Código Penal que determina que será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

- Con información de Agencia Télam.-