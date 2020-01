¿Qué hacer con las mascotas durante las vacaciones?

Junto con las vacaciones llegan las preguntas sobre qué hacer con nuestras mascotas: la dificultad de conseguir con quién dejarlos, y el sufrimiento del desapego emocional familiar que padecen los animales, se cuelan entre las preocupaciones previas al viaje.

Es que muchas veces, los animales desencadenan lesiones de piel, problemas digestivos, a causa del estrés producido por el alejamiento familiar. Muchos de ellos no tienen consuelo, lloran, aúllan al sentirse solos y alejados de sus dueños. Otros suelen deprimirse por días.



Decidir llevarlos de vacaciones es una muy buena opción. De hecho, hay muchos lugares amigables con mascotas: hospedajes, restaurantes, tiendas. En este caso, no hay que olvidarse de la libreta sanitaria con las correspondientes vacunas del animal.

Consejos para viajar



Al viajar, hay que tener en cuenta ciertas acciones como no dejar al animal encerrado en el auto en medio del sol; evitar el uso de sedantes para el viaje; llevar con correa de seguridad abrochado a un arnés, o un canil apropiado para el animal; no es recomendable el uso de collar porque corre el riego de ahorque.



Además, cada 200 kilómetros hay que bajarlos para que hagan r sus necesidades y tomen agua. Siempre hay que bajarlos con correa, para que no se pierda o escape. Se aconseja no darles de comer si el viaje no es tan largo, para evitar que tenga vómitos y que defequen durante el viaje. En el lugar de permanencia, tratar de tener un espacio cerrado para que el perro no se vaya. Si van al mar, evitar que el perro tome agua de mar.

Si se decide dejarlos, existe la posibilidad de guarderías caninas que cuentan con cuidados especializados y contacto directo con veterinarios en caso de urgencias. La guardería es una buena opción cuando los perros no les gustan andar en auto, o son animales de gran porte. Una guardería canina que cumpla con los requisitos necesarios cuesta entre $ 350 y $ 500 por día. Es requisito básico que el perro sea sociable y no contar con problemas de conducta . Debe contar con Libreta de Salud, con el plan de vacunas, desparasitación, pipeta aplicada y el alimento indicado de la ración diaria. En caso de ser cachorro se evaluará con los profesionales.

Consejos:

Si tu animal se queda en casa:

• Asegurarse que la persona encargada tenga afinidad con los animales y sea responsable.

• Primero colocarle un collar con todos los datos: nombre, número de teléfono, dirección esto facilitará las cosas en caso de escapes o pérdida del animal

• Facilitar el número de teléfono del veterinario y el del propietario en caso de emergencia.

• Es recomendable que cumpla con sus rutinas de alimentación, juegos, paseos para que el animal pueda seguir con su rutina diaria, esto hará que no se sienta tan alejado de sus seres queridos.

Si decides dejarlo en guardería:

• Cerciorar que el lugar donde va a permanecer el animal cumpla con las condiciones de alimentación, espacio, seguridad, cuidado e higiene.

Si te vas de vacaciones con tu animal:

• Averiguar si al lugar donde vas aceptan animales y si cumple con las medidas de seguridad.

• Cuida que viaje confortable en su jaula de transporte, o arnés, no es recomendable con collar de ahorque.

Siempre con correa o arnés, sobre todo cuando lo bajes del automóvil

• Lleva alimento y agua para ofrecerle durante el viaje. Si son viajes largos, bajarlo en cada estación para hacer sus necesidades. Se aconseja no darles de comer durante el viaje.

• Siempre lleva a tu perro o gato identificado con collar y placa con tus datos.

• Lleva sus implementos como cama, platos, caja sanitaria y juguetes para que no se sienta confundida por los cambios.

• Hay animales que se ponen nerviosos en los viajes, en este caso no lo automediques y cuéntale a tu veterinario para que te oriente.

• En lo posible antes de viajar lleva a tu perro o gato al veterinario, para un chequeo general, realizar manejos sanitarios, preguntarle todas tus dudas e incluso puedes pedirle que te ayude a hacer un botiquín de primeros auxilios con las cosas más necesarias.

Adriana Ortiz

adrianaortiz@rionegro.com.ar