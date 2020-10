¿Qué imprescindibles tenés en esta cuarentena? Hoy responde Luciano Morán

Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a mediados de marzo, varios artistas de la región pasaron por esta sección para comentarnos a qué se aferraron durante estos particulares meses de cuarentena.





Sensaciones, emociones, objetos, afectos… todo sirvió, sirve y servirá (o al menos deberá ser así) para tolerar y hacer más llevadero un período que se siente cada vez más largo y en el que la “nueva normalidad” es aún una incógnita. En muchos casos, se le dio valor a situaciones que antes podían pasar desapercibidas.

En este contexto, el contrabajista Luciano Morán, integrante del Ensamble de Música Popular de Fundación Cultural Patagonia (FCP), se sumó a nuestro listado de invitados para comentarnos qué le sirvió para sobrellevar estos meses.

Entre sus seleccionados, Luciano aseguró que “la computadora y los complementos que utilizo (sean celulares, cámaras y placas de audio para poder grabarme), se terminaron transformando en algo “necesario” hoy en día, por el simple hecho de que es prácticamente la opción más a mano que tenemos para poder mostrar nuestro arte y acercarnos al público”.





Además, el artista no dudó a la hora de elegir las cuestiones más importantes para estos meses. Por eso, mencionó a sus instrumentos musicales; a su familia, novia y amigos; y dos acciones más introspectivas: escuchar música y tener algunos momentos de tranquilidad, tan útiles como necesarios en estos difíciles días.

Repasamos, entonces, los imprescindibles de Luciano Morán para esta cuarentena.



Los instrumentos



Es lo más a mano que tengo durante esta cuarentena, lo que me permitió poder tocar y ensayar cómodo en casa. También pude incursionar más sobre algunos instrumentos que no suelo tocar tan a menudo y poder así, dedicarle más estudio.



Familia, novia, amigos



Estar conectado con la familia, mi novia y mis amigos, es otra de las cosas fundamentales, a través de videollamadas, llamadas telefónicas, y hasta reuniones por zoom. Termino pasando un rato con buena compañía y olvidándome de lo cotidiano por unos momentos.



Escuchar música



La música me distrae y así como uno hace música, creo que es muy necesario que estemos en una búsqueda constante. Esto me relaja, me distrae y me lleva a estar casi tocando sobre los temas, con el simple hecho de tener instrumentos cerca.



Momentos de tranquilidad



Tener momentos en silencio y poder apreciar el interior de uno, es algo prácticamente nuevo de esta cuarentena. Esto me hizo darme cuenta de un mayor aprecio hacia uno mismo, pensar las cosas y reflexionar más tranquilo.