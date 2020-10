¿Qué imprescindibles tenés en esta cuarentena? Nos lo comenta Marcelo González

Ya pasaron más de 200 días desde aquel decreto que sancionaba el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional debido a la aparición del coronavirus en el país. De allí en más pasamos por muchas etapas, cambios en protocolos y flexibilizaciones; pero la realidad es la mayoría del tiempo en estos últimos meses los pasamos dentro de casa.





En este contexto, hubo elementos, sensaciones, pasatiempos y demás cuestiones que se tornaron imprescindibles en nuestra vida. Y como ya es costumbre, tenemos a un artista de la región que nos comenta qué es lo que no le puede faltar durante estos días.

Se trata de Marcelo “Pope” González, integrante del Grupo de Tango de Fundación Cultural Patagonia , que nos comenta que “estar acompañado es muy importante, sobre todo cuando, con tu pareja, tenés proyectos en común como estar en contacto con la tierra y construir un futuro más conectado con la naturaleza, así que estuve de agricultor también”.

Repasamos entonces sus imprescindibles durante estos particulares meses:



La música



“El hecho de estar haciendo el aislamiento en Cinco Saltos, lejos de mi contrabajo, me permitió reencontrarme con la guitarra y la batería, instrumentos que no uso profesionalmente pero que me encanta tocar”.



Proyectos



“Por suerte, tuve la oportunidad de avanzar en mi sueño de tener un espacio cultural propio así que estuve de constructor, carpintero, etc. Un gran sueño que poco a poco se va realizando”.



Actividad física



Como muchos otros de los artistas que pasaron por la sección, Marcelo resalta la actividad física: “Caminar y hacer mucho ejercicio me ayuda a superar el encierro y mantener mi mente y cuerpo más sano”.



Conectividad



En la era de la virtualidad, “Pope” no duda en rescatar la conectividad como un imprescindible: “Fundamental para estar comunicado con tus seres queridos y cumplir laboralmente con tus alumnos y el trabajo”.