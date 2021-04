Qué medidas analizarán esta tarde por la segunda ola de coronavirus

Ante el incremento de casos de coronavirus y la inminente segunda ola de contagios, que ya comenzó según la ministra Carla Vizzotti, esta tarde se realizará una reunión entre Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires, con el AMBA otra vez como zona preocupante por la situación epidemiológica. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, está decidido a avanzar en restricciones mientras que Horacio Rodríguez Larreta quiere más vacunas y testeos para CABA. En algo coinciden todos: no cerrar escuelas ni actividades productivas.

Ayer, el último día del fin de semana largo de Semana Santa, fueron reportados 9.955 positivos coronavirus sobre 33.159 testeos realizados, una positividad cercana al 30 por ciento. El aumento sostenido, además, registró en la última semana los números de contagios más altos del año.

Con este panorama, la reunión para evaluar medidas de hoy no sorprende a nadie. Ya se había adelantado su posible realización para después de Semana Santa, período durante el que no se aplicaron restricciones. La previa del encuentro de hoy fueron las conversaciones telefónicas cruzadas entre el presidente Alberto Fernández, Kicillof y Larreta, siempre por iniciativa del oficialismo.

Después de la conversación, el presidente dijo que el jefe de Gobierno porteño pidió más vacunas para alcanzar a la población de mayor edad, que son un gran porcentaje de los vecinos de CABA. Por eso, Fernández propuso aplicarlas con la ayuda del PAMI, situación que ya generó enfrentamientos recientes.

A la par de la vacunación, Larreta quiere reforzar los testeos y aislamientos para poder mantener a raya los contagios. En líneas generales, los funcionarios porteños se manifestaron en contra de las restricciones.

Por su parte, Kicillof tuvo esta mañana una reunión con los integrantes del equipo de expertos que lo asesora sobre la situación epidemiológica por la pandemia. Entre los aspectos que tuvieron en cuenta está la presencia de la variante Manaos en la provincia y el incremento del contagio entre adolescentes por las reuniones sociales nocturnas.

Para la provincia de Buenos Aires la idea es limitar la actividad nocturna con horarios de cierre más estrictos, que el transporte solo vuelva a ser para esenciales y límites de cantidad de personas en espacios cerrados donde se realicen actividades recreativas.

Según "La Nación", fuentes de Casa Rosada afirmaron que "está claro que hay que cerrar y restringir el movimiento de gente", pero "no está clara la receta". Según este medio se evalúa que no sirve aplicar medidas solo en AMBA sino que deben ser para todo el país, aunque se mantiene el criterio de no avanzar sobre las clases ni las actividades productivas.

Le tocará al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tomar el timón con el presidente aislado por coronavirus. A las 16 se programó el encuentro con sus pares de Provincia y de la Ciudad, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente. Participarán también la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti; el titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y el de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.

Con Agencia Télam