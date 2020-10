¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Responde Anahí Simón

Al igual que varios artistas de la región que nos comentaron durante estos meses sus imprescindibles en cuarentena, la violinista Anahí Simón, integrante de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro de Fundación Cultural Patagonia (FCP), nos contó a qué se aferró durante este particular período.





Entre otras cuestiones, Anahí mencionó a su mascota Igor, “mi amigo incondicional, un gran pilar en mi vida. Él está presente en cada momento, hasta en las clases, cuando aparece para hacer sus aportes musicales… Sin él mi vida sería muy diferente, por eso, todos los días trato de jugar, hacerle mimos y caminar, para demostrarle amor y gratitud”.

Además, la música afirmó que “en estos momentos es muy importante la escucha, tanto hacia el que está bien como al que le cuesta un poco más el día a día, al que está cerca y a quien hace meses no vemos…pero también escucharse uno mismo, saber qué y cómo sentimos, darse tiempo y entender que está bien no estar al cien por cien uno que otro día. Me parece que es un buen momento para que todos escuchemos y prestemos atención a lo verdaderamente importante”.

Repasamos entonces sus imprescindibles:



El violín



Todos, en mayor o menor medida nos vemos afectados de diferentes maneras; hay días productivos y otros en los que cuesta levantarse. Por eso agradezco tener a mi lado el violín, instrumento al cual dedico, en los días de más ánimo, varias horas.



Huerta



Cuando no hay suficiente energía mental para un estudio efectivo, me gusta dedicar tiempo a las plantas y compartir con mi compañero, momentos de trabajo en la huerta. El contacto con la naturaleza, el aire, la tierra, el agua, los pájaros…



Videollamadas



Los elementos de tecnología han facilitado la posibilidad de tener al menos contacto virtual con familiares, amigos, compañeros y maestros. Las charlas para ponerse al día con la familia y amigos se han vuelto mucho más cotidianos.



Desayunos



Aprovecho la mañana desde temprano para arrancar el día con calma y energía, por eso trato de hacer un buen desayuno, con mates bien amargos y frutas. Me encanta ese momento porque está todo en silencio.