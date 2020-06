¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Responde Jonatan Vera

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.

En este contexto, decidimos adaptar la consigna y le preguntamos a nuestros invitados que imprescindibles tienen durante el aislamiento.





En esta oportunidad, nuestro invitado es Jonatan Vera, profesor de piano en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y la Escuela de Música de Neuquén.

Antes que cualquier otra cosa, Jonatan destaca a su familia: “Si bien no es un objeto, sin lugar a duda es lo más importante para mí. Mi esposa y mis hijos se llevan la mayor parte de mi atención. Todo el afecto que me brindan es esencial para crecer y sentirme motivado para hacer bien mi trabajo. Estamos todo el día juntos y eso es algo que en la “normalidad” no solemos poder hacer. Así que, aunque a veces es un poco difícil dar una clase online o grabar algo por los ruidos de fondo que generan los peques, estoy muy contento de poder estar más tiempo con ellos”, explica.

Repasamos, entonces, los imprescindibles de Jonatan Vera para esta cuarentena:



El piano



“Me encanta el piano desde que toqué uno por primera vez. Hay mucha música increíble para este instrumento. Tocar al menos un par de horas al día me hace sentir muy bien. Es importante para mí avanzar siquiera un poco cada día, y es lo que trato de transmitirle siempre a mis alumnos. Tengo un fabuloso piano de cola Hailun que me regalaron mis papás hace unos cuatro años, y un piano eléctrico Yamaha que compré hace unos meses, que es el que más uso porque lo puedo usar con auriculares. Con ellos aprendo obras nuevas para mis próximos conciertos, doy mis clases y grabo alguna que otra pieza”.



El sofá



“En nuestro sofá terminan todos los días. Miramos algo en la tele en familia mientras tomamos un té o un café con alguna cosa rica que haya hecho mi esposa, que cocina tremendamente, antes de irnos a dormir para recargar energías”.



Lápiz, goma y metrónomo



“Son las herramientas indispensables para cualquier músico. Siempre las tengo cerca cuando me siento a trabajar”, explica Jonatan, que nos muestra como siempre están al alcance en cualquiera de sus pianos.



El celular



“Estoy sin computadora hace un tiempo, así que con el celular doy clases, leo libros, miro videos, y me comunico con amigos y colegas. No suelo estar muy pendiente a las pantallas, pero se ha convertido en un indispensable”.