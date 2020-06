¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Responde Marcos Fuentes

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro. Pero ahora, se puede adaptar a los tiempos que corren. Por eso, decidimos preguntarle a distintas personalidades de la región qué elementos consideran infaltables durante este aislamiento.





En esta oportunidad, presentamos al bailarín y coreógrafo Marcos Fuentes, quien forma parte del Ballet Folclórico y Español de Fundación Cultural Patagonia (FCP).

Con mucha experiencia en su joven carrera, no solo en numerosas producciones de FCP, sino también en proyectos personales, Marcos nos muestra un poco de su vida, que comparte con su esposa Estrella Goncalvez Coria, también bailarina e integrante del Ballet Español y Folclórico de FCP, y la pequeña hija de ambos.





Repasamos, entonces los cinco imprescindibles de Marcos Fuentes para este aislamiento social, preventivo y obligatorio.



Afecto



“Atravieso diariamente esta situación con mi hija y esposa, pero también lo hago con mi familia y los amigos a la distancia. Es inédito y difícil de llevar adelante para la mayoría de las personas. El aislamiento genera ansiedad, nerviosismo y cambios en el estado de ánimo”.



Arte



“El arte es mi segunda elección, porque es el medio por el cual me expreso y también me desconecta del mundo, pero me conecta conmigo. Muchos proyectos personales y en FCP me mantienen ocupado en lo que más amo hacer”.



Las botas



“La tercera elección son las botas. Dentro de los diferentes estilos de las danzas que desarrollo, lo que más me gusta hacer es zapatear y las botas son elementos fundamentales e imprescindibles para ello”, afirma Marcos.



Ejercicio



“Otra elección fundamental es el ejercicio. Realizarlo cada día es muy bueno para mantener la salud mental y el bienestar físico. Tengo rutinas diarias, tanto físicas como de danza, para mantenerme con un buen estado físico-emocional”.



Tecnología



“Fundamental para trabajar, estar informado, apreciar cine, teatro y musicales, y estar conectado con la familia y los amigos. A través de videollamadas, puedo seguir trabajando, y también conectarme con personas queridas”.