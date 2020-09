¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Responde Sergio Nova

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.





En este contexto, decidimos adaptar la consigna y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.

En esta oportunidad, nuestro invitado a la sección es el bailarín Sergio Nova, integrante del Ballet Río Negro de Fundación Cultural Patagonia (FCP).

Dentro de sus distintos imprescindibles, Sergio no deja de lado el disfrute de lo que hace y, sobre todo, el camino para seguir perfeccionándose, aprovechando el tiempo en casa para saber más.





“El trabajo y entrenamiento virtual son dos infaltables. Seguir tomando y dando clases, grabando videos para no perder ese entrenamiento, por más que sea totalmente diferente, siempre siguen esas ganas de mover el cuerpo y descubrir el movimiento”, afirma el bailarín.

Así, sin más vueltas, repasamos los imprescindibles de este gran bailarín para los días de cuarentena en casa: ¿Qué le sirvió para mantenerse y sacar algo positivo estos meses?



Mi cuerpo



"El aislamiento cambia la organización, la rutina que uno tiene, pero no queda otra que reorganizarse y seguir con las actividades desde otra manera, la virtualidad. Seguir con los estudios, el trabajo y el entrenamiento, todo a través de las tecnologías".



El desayuno



"Era algo que siempre terminaba haciendo a las corridas, un vaso térmico, una fruta y listo. Pero debido a toda esta situación, me permití prestar más atención, tomarme el tiempo y poder disfrutarlo”, explica Sergio sobre un momento clave".



Creatividad



“La creatividad y el paso del tiempo… para seguir creando, no dudé en buscar distintas opciones: una máquina de coser, por ejemplo. Siempre hay un retazo de tela por ahí dando vueltas para hacer algo…”.



El maquillaje artístico



“Siempre me gustó, pero no había hecho nada muy experimentado, solo maquillarme para una función, y en esta oportunidad, me encontré con esta partecita de mí, donde uno juega a crear un personaje”.