BUENOS AIRES

Muchos argentinos tenemos necesidad de viajar al exterior, (no porque seamos “burgueses y adinerados”).

Hay cientos de motivos: laborales, de salud, profesionales, estudios, y por qué no familiares, para movernos a países que nos prohiben el ingreso por no tener reconocida la vacuna que nos impusieron.



Hoy la mayoría de los ciudadanos nos encontramos vacunados con una o más dosis de la vacuna Sputnik V.

Nunca tuvimos, hasta hace pocos meses, la posibilidad de optar por alguna otra que sí fuera aprobada por los organismos mundiales.



Y esta situación nos pone a quienes les permitimos ser los conejos de prueba de esta extraña sociedad, en la posición de ciudadanos de segunda en la mayoría de los países alineados en el control de la salud mundial, que no nos permitirán el ingreso.



Esto pasó despreciando otras vacunas provenientes de laboratorios “capitalistas” (que no daban prebendas) y que hoy, ante el fracaso de Rusia en su capacidad de elaborar las dosis necesarias, permitieron tardíamente su ingreso, y porque fueron generosamente donadas.



Era necesario electoralmente que así se hiciera o llegaríamos pronto a las 200.000 muertes.



No obstante hoy estamos superando los 115.000 y no se vislumbra ni un solo movimiento en favor de la situación planteada.



Pido al gobierno argentino que ejerza las presiones necesarias para que Rusia colabore con la OMS y se pueda aprobar la Sputnik V.

Jorge Toledano