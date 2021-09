Quedó constituido el tribunal popular que juzgará el crimen de Plottier

El tribunal popular que juzgará, a partir del lunes 13 de septiembre a Sara Miranda, acusada del asesinato de Roque Mora en Plottier quedó constituido hoy. Fueron seleccionados 8 varones, 6 titulares y 2 suplentes, que completan el jurado.

A diferencia de ayer, cuando fueron seleccionadas la misma cantidad de mujeres, la querella, a cargo de Gustavo Lucero y Silvina Fernández Mendaña, no formuló preguntas a los candidatos. El fiscal jefe, Agustín García, repitió la misma consulta: quiso saber si alguno de los sorteados tenía algún familiar o conocido privado de la libertad. La defensa que ejercen Celina Fernández y Jorgelina Montero los interrogó sobre si habían sido denunciados en el fuero de Familia o si eran denunciantes. Todos contestaron que no.

También quisieron saber su opinión sobre si pensaban que había "una edad determinada para ser víctima de violencia" y si había "una edad determinada para ser quien la ejerciera". Respondieron que no, al igual que las candidatas de ayer. En esta oportunidad no se les consultó sobre si tenían hijos o hijas a cargo, y cuyo cuidado les impidiera asistir al juicio. Tampoco ninguno lo invocó para excusarse. Quienes pidieron no participar lo hicieron porque conocían a la querellante o porque estaban estudiando.

Ninguna de las partes recusó con causa. Es decir que no le pidieron al juez de Garantías, Cristian Piana, que sean apartados con fundamento en un temor de parcialidad.

La fiscalía acusó a la imputada de haber matado a Mora el viernes 10 de julio de 2020, entre las 19.50 y las 21.30, en la vivienda que él tenía en la ciudad de Plottier. Lo atacó con un cuchillo y una botella de vidrio, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo. Ella era su empleada. Ingresó a la casa y le pidió que le entregue dinero. Luego de llevarse 50.000 pesos y apuñalarlo, se retiró del lugar.

El delito por el que será juzgada es homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa, esto significa que lo habría cometido para ocultar otro delito, en concurso real con robo calificado por el uso de arma. La pena prevista es de prisión perpetua. La imputada está detenida en su domicilio.

Están previstos más de 70 testigos, entre los ofrecidos por la acusación y la defensa.

Para obtener un veredicto de culpabilidad se necesitan 8 votos como mínimo de los 12 integrantes del jurado.