Quién es Joaquín Nahuel, el nene que la rompe en redes con su sueño de ser pastelero

Joaquín Nahuel tiene diez años y un hobby que lo hizo popular en redes: le gusta hornear tortas y compartirlas con su familia, pero también con los vecinos de su barrio. Su sueño es ser pastelero, y así lo hace saber cada vez que comparte una historia en Instagram o en Twitter.

El chico no trabaja de eso, juega con sus creaciones y lo que no come en familia, lo dona. Prueba una y otra vez con los ingredientes para mejorar su técnica, como los grandes maestros de la materia.

Su casa se encuentra en el barrio Parque Rivadavia de General Rodríguez, en Buenos Aires. Sus papás Raquel y Emanuel son vendedores ambulantes y, cuando les sobran algunas monedas, distribuyen ese remanente entre sus cinco hijos, entre ellos Joaquín.

En las últimas horas, la historia del nene se volvió viral con el propósito de ayudarlo a conseguir una heladera porque la suya «no enfría mucho» y no le entra la torta de tres pisos, que muestra orgulloso.

Joaquín es popular en redes sociales, ya que en Twitter tiene 44 mil seguidores y en Instagram unos 54 mil. Allí cuenta sus historias y el destino de sus tortas.

La energía pastelera empezó cuando tenía seis años. Veía a Francisco, su abuelo materno, preparar bizcochuelos para compartir con ellos durante la hora del mate o el té. Así le pidió que le enseñara a hacerlo, porque le parecía divertido el proceso.

Y su amor por la cocina no lo detiene, a pesar de atravesar un feo accidente hace dos años con fuego: entonces, en una travesura infantil, Joaquín agarró una botella de alcohol y la vertió sobre las brasas de un asado familiar. Las llamas lo envolvieron a él y a su hermano mayor.

El nene estuvo unos cinco minutos peleando con el fuego, intentando extinguirlo, lo que le dejó profundas cicatrices y algunas secuelas. Después de muchos días de tratamiento y cuidado de su familia, Joaquín salió adelante y pudo dedicarse a lo que ama.

Hoy es un pastelero en potencia, que cuenta su historia y es acompañado con cariño por sus miles de seguidores.