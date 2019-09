¿Quién quiere ser líder? Experto top dará las claves en conferencia del Futuro del Trabajo, en Neuquén

¿Es posible educar a un líder? ¿Es posible formar y potenciar a un emprendedor global? Alex Aberg Cobo, director ejecutivo de Universidad Minerva, tiene la respuesta.

El, junto a otros cuatro expertos top, será protagonista de la conferencia El futuro del trabajo, dentro del ciclo de charlas Yo Pienso, que se realizará el miércoles 18 de septiembre a las 15.30 en el salón Rainbow del Hotel Casino Magic, en la ciudad de Neuquén. El panel de expertos de diferentes ámbitos expondrá casos de éxito y compartirán experiencias en temas como RR.HH., innovación y tecnología. Una experiencia única para aprender más sobre los trabajos que se vienen.

¿Qué es Minerva, espacio donde Alex Aberg Cobo se mueve como pez en el agua?Es una universidad acreditada en Estados Unidos y fundada hace 8 años por Ben Nelson y Stephen Kosslyn, ex Rector de Harvard por varias décadas.

Tiene Licenciatura, Maestría y Educación Ejecutiva. En el caso de la Licenciatura, los alumnos viven en 7 ciudades diferentes (San Francisco, Berlin, Buenos Aires, Seúl, Londres, Hyderabad y Taiwán).

Los alumnos aprenden usando nuestra plataforma tecnológica (llamada Active Learning Forum). Esta plataforma puede tener hasta 400 alumnos (20 clases de 20 alumnos cada una en simultáneo).

Pero lo clave también son las experiencias que los alumnos viven en cada ciudad. Algunas organizadas por Minerva, otras por ellos mismos. Es decir, Minerva es una Universidad presencial, cuyas clases son tomadas en nuestra plataforma.

Minerva recibe mas de 25 mil solicitudes anuales y su tasa de admisión es del 1%. No hay límites por país o región y hay alumnos de mas de 60 países. Un 15% viene de América Latina. Cuesta el 25% de lo que cuestan las Universidades Ivy League como Harvard o Yale.

Lo clave es que los alumnos están "engaged" en las clases y tienen una participación activa. Esta es la forma de aprender.



¿Cómo es posible educar a líderes y emprendedores globales?

Si, sin duda es posible. Esa es la misión de Minerva y es lo que esta logrando. Nosotros cuando empezamos Minerva durante 6 meses además de analizar todo el research sobre el tema, entrevistamos a mas de 30 líderes globales y les preguntamos su input. Cuando uno ve el nivel de empleos que consiguen nuestros alumnos, se da cuenta del impacto que tendrán en sus comunidades. Caso Raymundo (Chief Artificial Inteligence Officer), Caso Nico Gort (directo a Harvard PhD), caso Haziq en Uber Eats.

Se los educa de diferentes maneras.

Por un lado, aplicando los principios de las Neurociencias, diseñamos una currícula viva y una pedagogía distinta. Las clases en Minerva son muy diferentes. Enseñamos hábitos de mente y conceptos fundacionales (115 de ellos, que se ven desde diferentes perspectivas a lo largo de los 4 años). Se aprende a pensar y se participa activamente en las clases.

Luego, se complementa con actividades fuera del aula, aplicando los conceptos adquiridos en la misma, y esto en 7 ciudades diferentes. La capacidad de adaptación debe ser muy amplia. La clase es global, con alumnos de todos lados, con lo cual aprenden entre ellos, adentro y fuera de las clases. De esa manera se desarrollan las 4 habilidades principales: Pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación efectiva e interacción efectiva. Cada una de ellas es dividida en sub categorías.

Por otra parte, se debate mucho los problemas actuales del mundo, preguntas que no tienen respuesta.



¿En qué consiste esa educación pensada hacia ellos según tu perspectiva?

Minerva no es para todos. Pero logra desarrollar las habilidades de los alumnos y potenciarlas de manera exponencial.



¿Cómo es que llegaste a este punto de tu carrera que estás en condiciones de plantear este tema?

En mi caso personal, después de años en finanzas y negocios, y habiendo estudiado abogacía y hecho un MBA, me dediqué a algo que hace bien al alma; Educación. Y es una enorme alegría haberlo hecho. A Educación como sector le cuesta mucho cambiar, eso me sorprendió mucho. La gente te da la razón, pero te dice que no lo pueden hacer en sus instituciones. Es una pena. De todas formas, hay muchas cosas ocurriendo. Caso MIT Masters. Es un sector que va a cambiar radicalmente en los próximos 10 años, porque el mundo lo reclama.

Durante 6 años viaje 150 noches por año. Así que ahora cambié un el foco y le dedico menos de tiempo. Estoy como Director Financiero de una Empresa de Blockchain, lo cual me divierte y apasiona mucho.



¿Es posible educar a los líderes?

Sí, es ciertamente posible. Hay que darles las herramientas necesarias.



¿Qué condiciones y requirimientos exige este tiempo a alguien que aspira a ser líder?

Hay algunas condiciones innatas, como esa curiosidad intelectual y ese deseo o hambre de cambiar el mundo y de hacer o tener un impacto en la sociedad. Pero la época actual exige otras cosas que antes no se pedían. Por ejemplo, capacidad de adaptarse al cambio constante. Y en ese orden de cosas, poder tomar decisiones casi sin información, ya que hay tecnologías y cambios radicales. En ese sentido, nosotros buscamos dar herramientas y maneras de pensar, para que puedan ser aplicados a problemas que hoy no conocemos. Más aun, se requiere de trabajar en equipo, con gente de habilidades muy distintas y de hasta países diferentes. Los grandes problemas del mundo van a empezar a ser resueltos por un equipo multidisciplinario y global.



Resumiendo: 1. pensamiento global, 2. pensamiento estratégico, 3. Promover la Innovación, 4. Habilidad para relacionarse con la gente, interna y externa, 5. Inspirar compromiso.



¿Cómo se llega a ser líder?

Se llega con dedicación, esfuerzo, con buenas intenciones. No es fácil. Hay que ganárselo. También se requiere algo de suerte. Y se llega por el reconocimiento de los pares y subordinados. Pero, así como se llega, se puede uno caer muy rápido.

Lo clave, es la llamada inteligencia emocional. Aquello que decía de poder resolver problemas en equipo multidisciplinarios.



Por último, ¿por qué son necesarios los líderes?

Creo que siempre es bueno tener líderes positivos. Alguien que toma decisiones, que contagia con el ejemplo y que tiene ética y moral, que puede aprender y enseñar a otros (formar a otros líderes). En este mundo cambiante, en el cual estamos bombardeados de información, es positivo contar con líderes.



La cita para la conferencia El Futuro del Trabajo, organizada por editorial "Río Negro" es el 18 de septiembre, 15.30hs en el salón Rainbow del Hotel Casino Magic, en la ciudad de Neuquén.

Las entradas se reservan en miticket.rionegro.com.ar